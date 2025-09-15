Colombia se enfrenta al reto de actualizar sus leyes de protección de datos

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, habla de la necesidad de actualizar la normativa de datos colombiana. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Decir que los datos son el nuevo petróleo es quedarse corto. Si bien no existen cifras concluyentes que midan el peso del manejo y explotación de datos en la economía global, hay motivos de sobra para afirmar que es uno de los grandes motores del crecimiento económico.

Una muestra clara de esto es que cinco de las empresas más valiosas del mundo están inmersas en este negocio: Apple, Google, Microsoft, Meta y Amazon.

La Comisión Europea estima que en 2025 la economía de los datos representará, solo en esa región, más de 829.000 millones de...