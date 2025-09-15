No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Colombia se enfrenta al reto de actualizar sus leyes de protección de datos

Ante el auge de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial generativa, el país debe adoptar medidas que respondan a estas realidades. La clave estaría en respetar los derechos de los ciudadanos sin que se asfixie a las empresas.

Diego Ojeda
Diego Ojeda
15 de septiembre de 2025 - 01:00 a. m.
La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, habla de la necesidad de actualizar la normativa de datos colombiana.
La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, habla de la necesidad de actualizar la normativa de datos colombiana.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Decir que los datos son el nuevo petróleo es quedarse corto. Si bien no existen cifras concluyentes que midan el peso del manejo y explotación de datos en la economía global, hay motivos de sobra para afirmar que es uno de los grandes motores del crecimiento económico.

Una muestra clara de esto es que cinco de las empresas más valiosas del mundo están inmersas en este negocio: Apple, Google, Microsoft, Meta y Amazon.

La Comisión Europea estima que en 2025 la economía de los datos representará, solo en esa región, más de 829.000 millones de...

Diego Ojeda

Por Diego Ojeda

@DiegoOjeda95Dojeda@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias económicas

Economía

SIC

Datos personales

habeas data

Tratamiento de datos

Privacidad

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar