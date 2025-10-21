Ley de tarifas: las claves del proyecto que promete bajar el costo de la energía

El proyecto de ley llegó al Congreso el martes 21 de octubre. Foto: Cortesía Minenergía

Pagar la factura de la luz mes a mes es un tormento para muchos colombianos. Mientras, en las arenas políticas y técnicas hay diálogos y debates del Gobierno con los gremios. Este martes, el Ministerio de Minas y Energía cumplió su palabra y radicó en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes el proyecto de ley de tarifas, una iniciativa con la que la administración de Gustavo Petro promete “bajar las tarifas de energía, proteger a los usuarios y modernizar el sistema eléctrico del país”.

Bajo el nombre formal “Regulación justa y...