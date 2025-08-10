No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Ley de tarifas llegará al Congreso: conozca las claves del debate que se avecina

El gobierno Petro radicará en el Congreso un proyecto que promete beneficiar a los usuarios con mejoras en las tarifas de energía. Los posibles cambios en el cargo por confiabilidad, el traspaso de la deuda de opción tarifaria y el ajuste de subsidios para estratos 1, 2 y 3 son algunos de los puntos más polémicos.

Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
11 de agosto de 2025 - 02:45 a. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Camilo Suárez

El gobierno del presidente Gustavo Petro radicará en el Congreso la ley de tarifas, iniciativa con la que esta administración busca hacer cambios en las tarifas de energía para beneficiar a los usuarios. El Ministerio de Minas y Energía aún no ha confirmado si el proyecto llegará al Legislativo este lunes 11 de agosto, como anunció Edwin Palma, jefe de la cartera, el mes pasado en un foro en Bogotá, pero lo cierto es que hay una alta expectativa en el Legislativo.

Hasta el viernes, el Ministerio aún estaba definiendo detalles claves, según...

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
