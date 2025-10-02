Ley Minera: así es como el Gobierno quiere reformar la minería en Colombia

El proyecto se radicó ante el Senado de la República este 1 de octubre.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Mientras el país debate el futuro del carbón y el agua, los 250 artículos del proyecto de Ley Minera ocultan un giro radical en cómo el Estado se relaciona con la extracción de minerales: nuevos impuestos, mayores controles y una delimitación sin precedentes del territorio.
“Con esta ley recuperamos la soberanía del Estado sobre los recursos minerales, aseguramos transparencia en la contratación y articulamos la minería con el desarrollo productivo”, dijo el ministro de Minas, Edwin Palma.
El corazón del cambio es la “contraprestación...
Por Andrés Mauricio Díaz Páez
Periodista y politólogo enfocado en temas ambientales, transición energética y educación.diazporlanocheamdiaz@elespectador.com
Por Alejandro Rodríguez Torres
Comunicador social y periodista apasionado por el mundo digital y la edición multimedia. Desde mayo de 2024 escribe en la sección Negocios sobre infraestructura y transporte. Le encanta la literatura y debatir hasta agotar las ideas.@alejandrorodtarodriguezt@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación