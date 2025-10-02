Ley Minera: así es como el Gobierno quiere reformar la minería en Colombia

El proyecto se radicó ante el Senado de la República este 1 de octubre. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Mientras el país debate el futuro del carbón y el agua, los 250 artículos del proyecto de Ley Minera ocultan un giro radical en cómo el Estado se relaciona con la extracción de minerales: nuevos impuestos, mayores controles y una delimitación sin precedentes del territorio.

“Con esta ley recuperamos la soberanía del Estado sobre los recursos minerales, aseguramos transparencia en la contratación y articulamos la minería con el desarrollo productivo”, dijo el ministro de Minas, Edwin Palma.

El corazón del cambio es la “contraprestación...