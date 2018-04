Libros para entender y pensar la economía más allá de la frialdad de los números

Redacción Economía.

Por estos días de Feria del Libro en Bogotá quisimos preguntarle a tres reconocidos economistas qué libros recomendarían para aproximarse a una materia que, a pesar de ser vital, puede resultar algo repelente para muchos.

Sus recomendaciones ofrecen visiones divergentes de la economía: desde su relación con la tecnología y el big data, hasta reflexiones sobre la desigualdad y cómo el funcionamiento de los mercados puede influenciar el rediseño de los sistemas de votación.

José Manuel Restrepo , economista, rector de la Universidad del Rosario y columnista de El Espectador:

-“Economía en colores”, de Xavier Sala i Martín: Me encanta recomendar este título porque es un libro que lo puede leer cualquier persona, independientemente de su formación básica, y estoy seguro de que se enamora de la economía.

-“The Great Escape: health, wealth, and the origins of inequality”, de Angus Deaton: Recomiendo este otro, a pesar de ser algo más antiguo, porque explica muy bien cómo se puede lograr un desarrollo en donde quepamos todos. Es una inteligente inteligente propuesta a construir equidad y simultáneamente crecimiento y desarrollo. Deaton presenta una mirada alternativa a la de Thomas Piketty y, para mi gusto, más completa y pertinente.

José Roberto Acosta , economista, abogado, profesor y columnista de El Espectador:

-"La Economía para el bien Comun" (Economics for the Common Gold), de Jean Tirole: El texto habla acerca de la necesidad de abandonar el debate clásico sobre Estado o mercado, entre izquierda o derecha. Además, presenta ejemplos en los que la "intuición" no es buena consejera para definir políticas económicas.

-"Reinventando el Capitalismo en la era del Big Data" (Reinventing Capitalism: In te Age of Big Data), de Víctor Mayer-Schönberger y Thomas Ramge: Mayer y Ramge sostienen que el ascenso del big data significa la caída del dinero y que el crecimiento será producto del manejo innovador de la información. La riqueza de los datos debería dar paso a sociedades más prósperas, afirman.

-"Prestamistas de Última Instancia: La crisis financiera y el Futuro de los Rescates” (Last Resort: The crisis and the Future of Bailouts), de Eric A. Posner: Posner sostiene que los rescates bancarios son dañinos, pues alimentan el riesgo moral. Después de 10 años de la peor crisis financiera en décadas no estamos mejor. La crisis está viva y ahora es más difícil distinguir problemas de solvencia de aquellos que son de liquidez.

-"Hablemos Claro sobre el Comercio" (Stright Talk ok Trade), de Dani Rodrik: Rodrik se pregunta si ha ido demasiado lejos la globalización, pues la cohesión social se ha debilitado, la desigualdad aumenta y el triunfo del Brexit y de Trump muestran una desesperanza en la globalización, en general.

Andrés Álvarez , Ph.D. en economía, profesor de la Universidad de los Andes:

- “Radical Markets:Uprooting Capitalism and Democracy for a Just Society”, de Eric Posner & Glen Weyl: Los autores proponen extender el diseño de mercados, de subastas, incluso a los sistemas de votación. Será el libro más controversial del año.

-“La economía del Bien Común”, de Jean Tirole: Una reflexión de uno de los más recientes premio Nobel de Economía sobre cómo debemos considerar el bien común como criterio de definición de políticas económicas y sociales, más allá de la disyuntiva mercado-Estado.

-“Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization”, de Branko Milanovic: Estudia las causas de la dinámica actual y el futuro de la desigualdad mundial. ¿Por qué aumenta la desigualdad en los países más ricos y cae en China e India? ¿Qué efecto ha tenido la mundialización en este movimiento?

-“The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy”, de Mariana Mazzucato: Una reflexión sobre la creación de riqueza en el capitalismo contemporáneo y lo que se podría hacer para reformarlo.