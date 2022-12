Licencia de conducción: colombianos podrán validarla en estos dos nuevos países

Foto de referencia. / Cortesía Ministerio de Transporte Foto: Cortesía Ministerio de Transporte

El Ministerio de Transporte anunció este domingo que Colombia firmó un acuerdo para el reconocimiento recíproco de licencias de conducción con Portugal y Argentina. “Lo que significa que los ciudadanos portugueses y argentinos podrán hacer la homologación del documento en Colombia, y de igual forma, los colombianos en Portugal y Argentina”, explicó la entidad.

Para el caso de la firma con Portugal, el viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, embajador Francisco Coy, inició en Lisboa una visita de trabajo en la que sostuvo un encuentro con su homólogo Francisco André, secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación de Portugal.

Tras el encuentro, según Mintransporte, los dos países suscribieron el acuerdo para el reconocimiento mutuo de licencias de conducción dirigido a turistas y visitantes en estadías de corta duración, cuyo ámbito de aplicación se buscará ampliar a los residentes permanentes más adelante.

Con Argentina, el documento se firmó entre el Canciller, Álvaro Leyva Durán, y su homólogo en ese país, Santiago Cafiero. El acuerdo establece que cada país reconocerá las licencias de conducción nacionales emitidas por la autoridad competente de la otra parte, “a favor de los nacionales titulares de licencias con residencia en su territorio o que estén allí por fines turísticos, siempre que tengan la edad mínima exigida por la otra parte”.

Lea también: Licencias de tránsito y de conducción: ¿deben portarse en físico?

En el caso de residentes, “la licencia tendrá vigencia hasta la fecha de la licencia concedida por el Estado de origen y para los ciudadanos en calidad de turistas con vigencia máxima de 180 días”, aseguró Mintransporte.

Guillermo Francisco Reyes González, ministro de Transporte, expresó que “es otro de nuestros logros tempranos y una noticia muy importante para todos los colombianos. Gracias a la firma del acuerdo se beneficiarán cerca de 9.000 colombianos, que de manera temporal circulan por las vías argentinas, así como a los 3.500 argentinos que se movilizan en Colombia”.

En Portugal, actualmente hay 958 colombianos en ese país y 504 portugueses en Colombia, según las cifras de la entidad.

Lea: Licencia de conducción: ¿quiénes deben renovarla en diciembre con pico y cédula?

¿En cuáles casos no funcionará el reconocimiento recíproco de licencias de conducción?

De acuerdo con Minstransporte, el reconocimiento recíproco de la licencia de conducción no aplicará cuando el solicitante no es nacional de los Estados parte del Acuerdo; cuando la licencia de conducir haya sido expedida u otorgada por reconocimiento o canje con un tercer Estado y/o cuando el formato de la licencia de conducir no corresponda al último establecido por el país de origen y/o cuando la licencia de conducir no se encuentra vigente en la categoría que solicita para el reconocimiento.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.