Lista la resolución para la subasta de 5G en Colombia: estas son las claves

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) publicó en la noche del viernes la resolución 3947 de 2023, el documento definitivo que reglamenta los requisitos, las condiciones y el procedimiento para el proceso de la subasta del espectro radioeléctrico para 4G y 5G.

La publicación inicialmente estaba prevista para el martes 17 de octubre, pero la fecha fue aplazada. De acuerdo con el MinTIC, el documento “se expidió tras evaluar y efectuar ajustes de acuerdo con el concepto de abogacía de la competencia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y tras recibir cerca de 500 comentarios por parte de más de 20 interesados en el proceso para el despliegue de la tecnología 5G”.

La cartera explicó que dentro de las condiciones para la subasta de 5G ha diseñado bloques para que no exista un monopolio y un solo ganador.

Histórico!!! Acabo de firmar la resolución de los términos de referencia para la subasta de 5G después de 2 meses y medio de comentarios de la ciudadanía. Una Tecnología que aumentará hasta 40 veces las velocidades de descarga y subida y que trasformará muchos sectores de la… pic.twitter.com/ogLpegYmIA — Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) October 21, 2023

Vale recordar que el espectro electromagnético es un bien que pertenece a la nación. Por ley este no se puede vender, y su administración hace parte de las obligaciones del Estado. Es por esto que periódicamente se hacen subastas del espectro, en donde los operadores interesados ofrecen dinero para hacerse a un espacio con el que puedan trabajar (esta subasta se realizará el 20 de diciembre).

Las bandas que se están subastando corresponden a espectro remanente en las bandas donde actualmente operan los sistemas 4G (700 MHz, 1900 MHz, AWS extendida, 2500 MHz) y a la banda de 3500 MHz, con la que se empezará a desplegar la tecnología 5G. Para esta última, cada bloque de los cuatro dispuestos de 80 MHz tiene un valor de reserva de $317.717 millones.

¿Habrá limitaciones para Claro?

Los otros competidores pidieron evaluar posibles medidas diferenciales para el competidor más fuerte del mercado: Claro.

De acuerdo con la resolución, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) recomendó evaluar la posibilidad de que Claro no pudiera ofertar servicios basados en la tecnología 5G hasta que otorgue a los demás agentes una oportunidad para acceder a la interconexión a sus redes de 5G.

🚨Atención🚨

La #SIC emitió su concepto sobre el proyecto de resolución mediante la cual el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones @Ministerio_TIC determinará las reglas para la subasta 5G en Colombia.

Lee los detalles aquí⬇️ pic.twitter.com/8wY4qx5KB1 — Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) October 20, 2023

El Ministerio decidió no acoger la recomendación. La cartera aseguró que la medida propuesta no es “la más adecuada” porque con la legislación actual no es posible hacer esa exigencia administrativamente y, por ende, no tendría efectos. Además, considera que “no es necesaria” porque el concepto de interconexión es general.

La cartera sí incluyó la recomendación de que Claro no pueda elegir su posición en la banda en función del valor de su oferta y que, en consecuencia, se le asigne la ubicación que no haya elegido otro asignatario.

¿Qué implica la tecnología 5G?

El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, aseguró que “el 5G es la ventana al futuro y el presente para el desarrollo y crecimiento de los sectores como la educación, la medicina, la movilidad y la energía, entre otros, lo que la convierte en una oportunidad única para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos”.

José Felipe Otero, vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe de 5G Américas, explica que la quinta generación de tecnologías beneficiará de forma directa a las empresas y de forma indirecta, un poco más tarde, a las personas. El experto recuerda que con la primera generación fueron posibles las llamadas, con la segunda llegaron los mensajes de texto, con la tercera la transferencia de archivos y los juegos y con la cuarta la transmisión de contenidos de manera continua.

Ahora 5G promete “más velocidad, menos latencia y viabilizar un internet de las cosas masivo. El consumidor verá un impacto positivo en algunos años, pues se abaratarán hasta en un 80 % los costos de las transmisiones de datos y, por ende, serán más baratas ciertas aplicaciones de inteligencia artificial, realidad aumentada y extendida, entre otras cosas”.

Según datos de Colombia TIC, con corte al primer trimestre de 2023, la principal tecnología de acceso a internet móvil fue 4G, con 34,7 millones de accesos, pero todavía hay un número considerable de accesos por medio de 3G (4,9 millones) e incluso de 2G (500.000).

Por eso, cuando hablamos de 5G y sus ventajas, no podemos ignorar que hay un porcentaje importante de colombianos que todavía no reciben los beneficios de las generaciones anteriores e incluso que no tienen acceso a internet. Cifras del DANE señalan que en 2022 solo el 59,5 % de los hogares tenían conexión a internet en Colombia.

