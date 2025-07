Lluvias afectan Transversal del Sisga: 13 puntos críticos y dos cierres

En paralelo a las labores de emergencia, se han ejecutado trabajos de rocería y tala controlada de árboles por parte de la empresa AES Chivor. Foto: Cortesía ANI

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) mantiene activo un plan de atención de emergencia en la Transversal del Sisga, donde actualmente se presentan 13 puntos críticos y dos cierres totales de vía debido a la temporada invernal.

Los cierres se ubican en los puntos PR42+050 y PR42+580, en jurisdicción del municipio de Santa María, sobre la Unidad Funcional 3. Allí se produjo pérdida de banca tras una creciente súbita del río Bata. Como medida inmediata, ya se definió el trazado de una vía carreteable alterna y comenzó el traslado de maquinaria amarilla para habilitar el paso de vehículos livianos lo antes posible.

“El Gobierno del Cambio está actuando con celeridad frente a las emergencias viales provocadas por la temporada de lluvias. En la Transversal del Sisga ya hay maquinaria en movimiento y soluciones alternas para garantizar la movilidad de las comunidades”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Por su parte, el presidente de la ANI, Oscar Torres Yarzagaray, explicó que las acciones buscan reestablecer la conectividad en esta vía clave del oriente del país: “Se ha definido el trazado de una vía alterna y el traslado de maquinaria hacia el sector afectado, con el fin de habilitar el paso para vehículos livianos en el menor tiempo posible”.

Horarios en paso alterno

En paralelo a las labores de emergencia, se han ejecutado trabajos de rocería y tala controlada de árboles por parte de la empresa AES Chivor.

En otros puntos del corredor, el concesionario adelanta labores para remover material de derrumbes y reabrir tramos afectados por deslizamientos.

En el sector Puente Muros se mantiene habilitado un paso peatonal seguro en horarios controlados: de 6:00 a.m. a 8:00 a.m., de 12:00 p.m. a 1:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. Por seguridad, no se permite el paso nocturno.

La ANI hizo un llamado a seguir las indicaciones del personal autorizado y respetar la señalización provisional mientras continúan las labores técnicas de recuperación.

