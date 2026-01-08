Lo que dice la inflación de 2025 sobre el futuro de los precios y las tasas de interés

Imagen de referencia.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images
La inflación en Colombia cerró 2025 en 5,1 %, 10 puntos básicos por debajo del dato registrado en 2024 (5,2 %).
El rubro que más aportó a la inflación el año pasado fue alojamiento y servicios públicos (1,48 puntos porcentuales del total), principalmente jalonado por arriendos, mientras que electricidad tuvo una variación negativa. El segundo rubro con más aporte fue alimentos y bebidas no alcohólicas (0,95 puntos del total). “Estas dos divisiones de gasto explican buena parte del crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los...
