Lo que hay que saber del mercado de energía en Venezuela

Imagen de un tanque de petróleo en Maracaibo (Venezuela).
Foto: EFE - Henry Chirinos
Venezuela posee más petróleo que Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos y cualquier otro país. Sin embargo, solo produce y vende alrededor del 1 % del crudo que consume el mundo.
Las recientes amenazas del presidente Donald Trump contra el gobierno venezolano y los ataques de su gestión a embarcaciones en el mar Caribe han vuelto a centrar los reflectores en la riqueza energética del país, que ha seducido a generaciones de petroleros.
Es difícil saber qué papel puede acabar desempeñando el petróleo en la pugna entre el gobierno de Trump y el...
Por Rebecca F. Elliott y Lazaro Gamio | The New York Times
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación