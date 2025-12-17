Lo que hay que saber del mercado de energía en Venezuela

Imagen de un tanque de petróleo en Maracaibo (Venezuela). Foto: EFE - Henry Chirinos

Venezuela posee más petróleo que Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos y cualquier otro país. Sin embargo, solo produce y vende alrededor del 1 % del crudo que consume el mundo.

Las recientes amenazas del presidente Donald Trump contra el gobierno venezolano y los ataques de su gestión a embarcaciones en el mar Caribe han vuelto a centrar los reflectores en la riqueza energética del país, que ha seducido a generaciones de petroleros.

Es difícil saber qué papel puede acabar desempeñando el petróleo en la pugna entre el gobierno de Trump y el...