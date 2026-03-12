Lo que le falta a Colombia para aprovechar las oportunidades de la reactivación de Venezuela

Para liderar la transición energética en la región, Colombia primero debe destrabar los proyectos de energías renovables.

El nuevo panorama de Venezuela tras la intervención de Estados Unidos y la salida de Nicolás Maduro abre oportunidades para Colombia, que podría ser ficha clave en su reactivación económica y, a la vez, aprovechar las nuevas reglas de juego para importar gas más barato. El tema es tan importante que las empresas ya están jugando sus cartas e incluso se ha vuelto un punto en la agenda de las campañas políticas.

En febrero, durante un encuentro en la Casa Blanca en el que Petro y Donald Trump limaron asperezas, el jefe de Estado colombiano,...