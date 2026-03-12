Publicidad

Lo que le falta a Colombia para aprovechar las oportunidades de la reactivación de Venezuela

Queda un largo camino para exportar energía al vecino país y poder importar gas. Le explicamos en qué punto vamos, así como las oportunidades y obstáculos en una senda en la que Colombia tiene mucho que ganar.

Karen Vanessa Quintero Martínez
13 de marzo de 2026 - 12:03 a. m.
Para liderar la transición energética en la región, Colombia primero debe destrabar los proyectos de energías renovables.
El nuevo panorama de Venezuela tras la intervención de Estados Unidos y la salida de Nicolás Maduro abre oportunidades para Colombia, que podría ser ficha clave en su reactivación económica y, a la vez, aprovechar las nuevas reglas de juego para importar gas más barato. El tema es tan importante que las empresas ya están jugando sus cartas e incluso se ha vuelto un punto en la agenda de las campañas políticas.

En febrero, durante un encuentro en la Casa Blanca en el que Petro y Donald Trump limaron asperezas, el jefe de Estado colombiano,...

