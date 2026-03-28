La OMC necesita reformas, pero hay riesgos en el camino: lo que podría perder Colombia

Imagen de las oficinas centrales de la OMC, en Suiza. Foto: Getty Images - Robert Hradil

Los representantes de las políticas de comercio de 166 países, incluyendo a Colombia, están reunidos en Camerún, en el corazón de África, para negociar en un ambiente marcado por tensiones geopolíticas y decidir sobre temas que, tarde o temprano, tocarán su bolsillo. El Palacio de Congresos en Yaundé, la capital, recibió el jueves 26 de marzo, entre tambores y trajes típicos, a las delegaciones que participan en la Décimo Cuarta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La OMC debe reformarse para no caer en la...