Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La OMC necesita reformas, pero hay riesgos en el camino: lo que podría perder Colombia

La Organización Mundial del Comercio necesita cambios, pero expertos y organizaciones sociales advierten que los puntos que se están debatiendo en la conferencia ministerial en Camerún no van por el camino correcto. Si bien la reforma es prioridad, hay otros temas sobre la mesa, incluyendo uno que lidera Colombia. 

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
28 de marzo de 2026 - 06:00 p. m.
Imagen de las oficinas centrales de la OMC, en Suiza.
Imagen de las oficinas centrales de la OMC, en Suiza.
Foto: Getty Images - Robert Hradil

Los representantes de las políticas de comercio de 166 países, incluyendo a Colombia, están reunidos en Camerún, en el corazón de África, para negociar en un ambiente marcado por tensiones geopolíticas y decidir sobre temas que, tarde o temprano, tocarán su bolsillo. El Palacio de Congresos en Yaundé, la capital, recibió el jueves 26 de marzo, entre tambores y trajes típicos, a las delegaciones que participan en la Décimo Cuarta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

La OMC debe reformarse para no caer en la...

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

OMC

Organización Mundial del Comercio

Comercio exterior

Aranceles

Propiedad intelectual

Conferencia ministerial OMC

Economía global

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.