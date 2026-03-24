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¿Qué hacer con los impuestos en Colombia? Las propuestas de los candidatos a la presidencia

Estas fueron las principales propuestas fiscales y económicas que expusieron los candidatos en debate de El Espectador, realizado este martes 24 de marzo en la Universidad de los Andes, con el apoyo de esta institución y de Dejusticia, entre otros aliados.

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Redacción Economía
24 de marzo de 2026 - 06:06 p. m.
Al debate acudieron los candidatos presidenciales: Roy Barreras, Claudia López y Luis Gilberto Murillo. Paloma Valencia participó a través de videos enviados previamente.
Al debate acudieron los candidatos presidenciales: Roy Barreras, Claudia López y Luis Gilberto Murillo. Paloma Valencia participó a través de videos enviados previamente.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Como cualquier otro país, Colombia vive atravesado por necesidades, problemas, retos y varias crisis. Desde cosas básicas, como saneamiento y acueductos, pasando por vías terciarias y electricidad, hasta discusiones algo más elevadas, como el acceso y la calidad de la salud y la educación, o el desempleo en la era de la inteligencia artificial.

Y, aunque no se trata de subyugar todos los problemas a uno solo ni de buscar una raíz común para una larga lista de carencias y deudas históricas, hay un factor que atraviesa todas estas realidades:...

Por Redacción Economía

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Roy Barreras

 

Beatriz Montoya Fernandez(9826)Hace 11 minutos
Claudia López tiene las mejores propuestas .
Albert Schweitzer(75791)Hace 1 hora
Porqué no estuvo Cepeda?
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