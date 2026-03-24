¿Qué hacer con los impuestos en Colombia? Las propuestas de los candidatos a la presidencia

Al debate acudieron los candidatos presidenciales: Roy Barreras, Claudia López y Luis Gilberto Murillo. Paloma Valencia participó a través de videos enviados previamente. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Como cualquier otro país, Colombia vive atravesado por necesidades, problemas, retos y varias crisis. Desde cosas básicas, como saneamiento y acueductos, pasando por vías terciarias y electricidad, hasta discusiones algo más elevadas, como el acceso y la calidad de la salud y la educación, o el desempleo en la era de la inteligencia artificial.

Y, aunque no se trata de subyugar todos los problemas a uno solo ni de buscar una raíz común para una larga lista de carencias y deudas históricas, hay un factor que atraviesa todas estas realidades:...