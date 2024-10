Lo que se necesita para garantizar suministro de gas en Colombia, según Naturgas

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas. Foto: José Vargas

Durante la rueda de prensa de todos los gremios del sector energía, Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, dijo que es urgente que se atienda el déficit de gas natural para evitar interrupciones en la prestación del servicio.

Murgas dijo que la situación del gas ya no es una advertencia, sino una realidad: “No hay gas local en firme suficiente que nos garantice la prestación del servicio sin interrupciones a toda la demanda, hogares e industria”.

La presidenta explicó que al 1° de diciembre de 2024 debe haber una solución para evitar problemas en el suministro, pues en esa fecha vencen los contratos de compra-venta que hoy están vigentes. Desde esa fecha el faltante de gas corresponde al 12 % de la demanda nacional (incluyendo a las plantas térmicas), a finales de 2025 y durante 2026 el déficit se incrementa al 30 %.

Como para este punto ya es claro que se necesitan fuentes externas de gas para atender la demanda, el primer paso, según Naturgas, es que el Gobierno firme un decreto, que elaboró el Ministerio de Minas y energía, para habilitar la importación.

Desde 2016, en Cartagena hay un terminal de importación y regasificación, que sirve para respaldar a las plantas de generación térmica, pero hasta ahora no se había importado para cubrir la demanda. “Si no se firma ese decreto antes del 1 de diciembre, no vamos a poder evitar cortes en el suministro en industriales, pero también en hogares”.

El gremio también pide otras medidas, como priorizar y acelerar el desarrollo de proyectos de exploración y producción de gas local, en área continental y costa afuera, y la infraestructura de transporte que se necesita; adoptar la regulación necesaria para flexibilizar la compra y venta de gas y resolver solicitudes tarifarias para gasoductos de transporte y de distribución y para la actividad de comercialización a usuarios finales.

La presidenta también explicó que se “acabó el gas barato en Colombia”, porque los precios que hay en este servicio ya no se podrán mantener en el nuevo escenario en el que el país se ve expuesto a los precios internacionales.

