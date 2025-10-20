Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Los aranceles vuelven a escena: así está el panorama de Colombia con Estados Unidos

Colombia ha logrado mantenerse a flote en el mercado estadounidense con el arancel del 10 %, pero las nuevas tensiones entre Trump y Petro abren la puerta a un posible aumento de tarifas. Gremios advierten que un incremento en el impuesto resultaría costoso para la economía nacional.

Karen Vanessa Quintero Martínez y Daniel Felipe Rodríguez Rincón
21 de octubre de 2025 - 12:30 a. m.
Las flores son el segundo producto que más exporta Colombia a Estados Unidos.
Las flores son el segundo producto que más exporta Colombia a Estados Unidos.
Foto: Cortesía Asocolflores.

El cruce de declaraciones entre Donald Trump y Gustavo Petro escaló, de nuevo, al terreno económico. El domingo, el senador republicano Lindsey Graham dijo que Estados Unidos impondría nuevos aranceles a Colombia y el mandatario estadounidense lo confirmó. El lunes, Petro afirmó que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con ese país, nuestro principal socio comercial, está “suspendido de facto” porque el Gobierno estadounidense violó las condiciones.

Este es el panorama de confusión en el que navegamos. Más allá de los anuncios en redes...

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Aranceles

Comercio exterior

Colombia

Estados Unidos

Gustavo Petro

Donald Trump

 

JORGE HERNANDO DIAZ VALDIRI(3962)Hace 1 hora
si el arancel es un mayor valor al producto importado, lo que se encarece son los productos gringos no los productos nuestros (exportaciones)
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.