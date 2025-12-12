Los caminos para financiar el presupuesto 2026 tras el hundimiento de la reforma tributaria

Ministro de Hacienda durante el debate de la reforma tributaria. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Desde que el Gobierno radicó el Presupuesto General de la Nación 2026, en julio, los analistas advirtieron que se repetiría la historia del año pasado. “Es como ver la misma película dos veces”, dijo en su momento José Ignacio López, presidente de ANIF. En efecto, por segundo año consecutivo, Colombia tiene un presupuesto desfinanciado, solo que esta vez en un monto mayor.

Cuando se hundió la ley de financiamiento de 2024, las cuentas fiscales de 2025 quedaron con un hueco de COP 12 billones. Esta vez, con el no que dio el martes la Comisión...