Los caminos para financiar el presupuesto 2026 tras el hundimiento de la reforma tributaria

Ante temores por la posibilidad de que el Gobierno decrete emergencia económica, expertos recomiendan ajustar el gasto a la realidad fiscal. En el Legislativo también hay un plan B.

Karen Vanessa Quintero Martínez
12 de diciembre de 2025 - 12:02 p. m.
Ministro de Hacienda durante el debate de la reforma tributaria.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Desde que el Gobierno radicó el Presupuesto General de la Nación 2026, en julio, los analistas advirtieron que se repetiría la historia del año pasado. “Es como ver la misma película dos veces”, dijo en su momento José Ignacio López, presidente de ANIF. En efecto, por segundo año consecutivo, Colombia tiene un presupuesto desfinanciado, solo que esta vez en un monto mayor.

Cuando se hundió la ley de financiamiento de 2024, las cuentas fiscales de 2025 quedaron con un hueco de COP 12 billones. Esta vez, con el no que dio el martes la Comisión...

Michael Myers(apgw0)Hace 6 minutos
Primero ajustar las transferencias. Las mingas y disidencias tienen mucha plata, pueden mantenerse solos. Rebajarle el sueldo a las cotorras gritonas de jolman goebbels. Minigualdad ya no va. Florían ejecutó el escaso presupuesto en viajar para decir que era una marica. Eso se puede hacer por redes. Los príncipes y sus princesas ya tienen muchas mansiones. Poner ecopetrol a trabajar otra vez, eso no es ecomoda.
Ccdaw(0kmc6)Hace 15 minutos
El congreso lleva el bloqueo, que ha sido su política de oposición, a lo económico. No es para sorprenderse, obstaculizar el cambio, aunque la economía se hunda. Apostarle a que nos vaya mal. Esa es la derecha de este país.
