¿Los colombianos están viajando más en avión? Esto dicen las cifras de 2026

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Entre enero y junio de 2026, el país movió 29 millones de pasajeros por vía aérea, de acuerdo con el reporte semestral de la entidad. Fue un semestre al alza tanto para los vuelos dentro del país como para los que conectan a Colombia con el exterior.

Transporte interno, más dinámico

Del total de pasajeros, 16,4 millones volaron dentro de Colombia, un mercado que creció 6,1 % frente al primer semestre de 2025. Los vuelos internacionales, por su parte, crecieron 4,8 % en el mismo periodo, impulsados según la Aeronáutica Civil por el aumento del turismo hacia y desde Centro y Suramérica, además de eventos internacionales que incentivaron los desplazamientos.

La Aeronáutica Civil atribuyó el comportamiento general del semestre a la ampliación y consolidación de rutas, una oferta estable de servicios y mejores condiciones tarifarias para los usuarios.

La carga aérea también subió

En materia de carga y correo, se movilizaron 505.775 toneladas durante el semestre, un incremento del 5,6 % frente a 2025. La mayor parte correspondió al mercado internacional, con 435.101 toneladas y un crecimiento del 6 %, impulsado por las cadenas logísticas, el comercio exterior y el comercio electrónico. La carga doméstica, en cambio, llegó a 70.674 toneladas, con un aumento del 3,1 %.

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