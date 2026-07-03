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Las críticas al proyecto del MinTIC que cambiaría la forma de fijar los topes del espectro

El proyecto de decreto recibió más de 100 comentarios. La mayoría cuestiona los cambios propuestos por la cartera y advierte que podrían reducir la competencia entre los operadores, un escenario que, según sus críticos, podría terminar afectando a los usuarios.

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Diego Ojeda
Diego Ojeda
03 de julio de 2026 - 11:00 p. m.
El proyecto busca que los topes del espectro radioeléctrico dejen de ser fijados por el Presidente de la República mediante decreto y pasen a ser establecidos por el Ministerio TIC a través de una resolución.
El proyecto busca que los topes del espectro radioeléctrico dejen de ser fijados por el Presidente de la República mediante decreto y pasen a ser establecidos por el Ministerio TIC a través de una resolución.
Foto: Getty Images - PM Images

Hace unos meses surgieron las primeras alertas sobre un proyecto de decreto del Ministerio TIC que, aunque pasa desapercibido para la mayoría de los colombianos, podría tener efectos importantes sobre el futuro del mercado de las telecomunicaciones y, según algunos expertos, el bolsillo de los usuarios.

En términos sencillos, el proyecto busca que los topes del espectro radioeléctrico dejen de ser fijados por el Presidente de la República mediante decreto y pasen a ser establecidos por el Ministerio TIC a través de una resolución.

Según lo...

Diego Ojeda

Por Diego Ojeda

@DiegoOjeda95Dojeda@elespectador.com
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AR181(8z0an)Hace 20 minutos
Un nuevo episodio de corrupcion del gobierno Petro. Cada dia hay uno nuevo, a veces dos o tres tres, incluso mas.
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