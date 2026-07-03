Las críticas al proyecto del MinTIC que cambiaría la forma de fijar los topes del espectro

El proyecto busca que los topes del espectro radioeléctrico dejen de ser fijados por el Presidente de la República mediante decreto y pasen a ser establecidos por el Ministerio TIC a través de una resolución. Foto: Getty Images - PM Images

Hace unos meses surgieron las primeras alertas sobre un proyecto de decreto del Ministerio TIC que, aunque pasa desapercibido para la mayoría de los colombianos, podría tener efectos importantes sobre el futuro del mercado de las telecomunicaciones y, según algunos expertos, el bolsillo de los usuarios.

En términos sencillos, el proyecto busca que los topes del espectro radioeléctrico dejen de ser fijados por el Presidente de la República mediante decreto y pasen a ser establecidos por el Ministerio TIC a través de una resolución.

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