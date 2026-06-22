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Gremios tienen lista agenda para De la Espriella: energía, inversión y estabilidad jurídica

Abelardo de la Espriella todavía no ha llegado al Palacio de Nariño y los gremios económicos ya tienen lista la agenda. Energía, hidrocarburos, inversión y turismo encabezan una lista de prioridades que refleja cuatro años de fricciones entre el sector privado y la administración Petro.

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Santiago La Rotta
Santiago La Rotta
22 de junio de 2026 - 09:02 p. m.
Abelardo De la Espriella fue elegido como el nuevo presidente según el preconteo.
Abelardo De la Espriella fue elegido como el nuevo presidente según el preconteo.
Foto: Santiago Ramírez Marín

Los ecos de las elecciones presidenciales del domingo se siguen sintiendo: noticias sobre los escrutinios, cruces de declaraciones entre el candidato ganador y el perdedor y un largo listado de cosas que vendrán con el nuevo Gobierno, buenas y malas, dependiendo del espectro político de quien vaya formulando las predicciones.

En medio de este panorama, los principales gremios económicos en el país han ido poniendo sus cartas sobre la mesa en términos de prioridades y agenda de trabajo de cara al Gobierno que empezará a conformar Abelardo de la...

Santiago La Rotta

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
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Migue Baraja(wg7pi)Hace 33 minutos
Oigan, pero no que dizque era el Outsider?
UnaVezMás (22193)Hace 43 minutos
Y las políticas sociales? Bien, gracias!
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