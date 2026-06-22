Gremios tienen lista agenda para De la Espriella: energía, inversión y estabilidad jurídica

Abelardo De la Espriella fue elegido como el nuevo presidente según el preconteo. Foto: Santiago Ramírez Marín

Los ecos de las elecciones presidenciales del domingo se siguen sintiendo: noticias sobre los escrutinios, cruces de declaraciones entre el candidato ganador y el perdedor y un largo listado de cosas que vendrán con el nuevo Gobierno, buenas y malas, dependiendo del espectro político de quien vaya formulando las predicciones.

En medio de este panorama, los principales gremios económicos en el país han ido poniendo sus cartas sobre la mesa en términos de prioridades y agenda de trabajo de cara al Gobierno que empezará a conformar Abelardo de la...