Los impuestos de la tributaria que afectarán el bolsillo de todos los colombianos

Desde el transporte hasta el crédito. Aunque el gobierno de Gustavo Petro no gravó la canasta familiar y enfocó las medidas en las personas de mayores ingresos, hay algunos impuestos de la reforma tributaria que sentirán todos los hogares.

10 de septiembre de 2025 - 11:00 a. m.
La reforma tributaria puede generar presiones al alza sobre la inflación, pero Minhacienda dice que serían transitorias.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

El gobierno de Gustavo Petro cumplió la promesa de no gravar la canasta familiar en la reforma tributaria, con la que espera recaudar $26,3 billones para financiar el presupuesto de 2026. Aun así, los expertos advierten que algunas de las medidas que están en el proyecto terminarán afectando el bolsillo de todos los colombianos, no solo de los más ricos.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, explicó que en la construcción de la tributaria (que el gobierno prefiere llamar ley de financiamiento) la cartera procuró no tocar a los estratos bajos y...

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
