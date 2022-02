Los jóvenes que están transformando a Colombia

Jovenes Foto: Jovenes

Transformar la vida cotidiana de sus comunidades a través de la innovación, la creatividad y el compromiso social fue uno de los criterios que tuvo en cuenta el jurado del programa Jóvenes Líderes de las Américas 2017 a la hora de seleccionar, entre más de 4.000 iniciativas, 250 proyectos de jóvenes latinoamericanos que participaron en una beca de seis semanas en Estados Unidos para potencializar y fortalecer sus empresas.

El objetivo del programa, según el gobierno estadounidense, era “empoderar a los empresarios sociales de América Latina y el Caribe para que sus ideas transformen sus sociedades y contribuyan al desarrollo económico y la prosperidad, la seguridad, los derechos humanos y el buen gobierno en el hemisferio”.

Entre los escogidos hubo 20 líderes colombianos de distintas regiones afectadas por el conflicto armado, desde Riohacha, en La Guajira, hasta los municipios cercanos a Popayán, en Cauca, pasando por Bogotá, Medellín y Barranquilla. Todos ellos están comprometidos con la construcción de un país paz. El programa, que terminó el pasado jueves con una ceremonia en Washington (EE. UU.), fue el escenario ideal para pulir las ideas, hacer redes de negocios y conocer experiencias similares de otros países.

Get Up And Go

Luisa Fernanda Romero Muñoz, egresada del programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca, lidera la Corporación Get Up And Go Colombia, una empresa que promueve el turismo en regiones afectadas por el conflicto armado a través de proyectos con jóvenes universitarios bilingües y desmovilizados. El objetivo del proyecto es convertir los antiguos territorios de guerra en destinos culturales y gastronómicos para los extranjeros.

El Origen

Tania Rosas es la cabeza detrás de la fundación El Origen, un proyecto que trabaja con las comunidades étnicas de La Guajira para promover proyectos educativos que reconozcan de forma eficiente el patrimonio cultural de cada comunidad. Tania y su equipo desarrollaron un sistema educativo innovador con enfoque étnico diferencial, una especie de escuela móvil, que incluye artes, naturaleza y nuevas tecnologías para garantizar el proceso de desarrollo económico y humano de las comunidades.

Casa articulada

Daniela Berrío Domínguez es la dueña de Casa Articulada Hostel and Artistic Residencies. Un hostal que busca mostrarles a los extranjeros la verdadera cultura de Colombia, proporcionando un espacio de arte colaborativo y conectando a los huéspedes con artistas locales. “Desde septiembre de 2014 estamos apostando por la cultura y el bienestar de los ciudadanos, trabajando en armonía con los valores medioambientales y agroecológicos”, dijo Berrío.

Magoma

Esperanza Buitrago lidera Magoma, una fábrica y comercializadora familiar de gomitas que alimentan y no engordan. “Producimos dulces que, sin dejar de ser dulces, son nutritivos y saludables”. Los aviones, los osos y las manitos que todos los niños adoran se producen con una receta ancestral que incluye fibras, vitaminas y minerales. Hoy, Magoma genera más de una tonelada de gomitas al día y tiene sabores especiales de frutas y verduras, bajas en calorías y con colágeno.

Laboratorio urbano

Juan Camilo Montoya Echeverri es uno de los fundadores de esta organización sin ánimo de lucro, que a partir del desarrollo de arquitectura social y valoración del capital humano crea proyectos de emprendimiento sostenible en comunidades vulnerables.Tienen como meta llevar un millón de litros de agua para los indígenas de La Guajira, ya van 60.000 litros, y están construyendo el primer salón comunitario para la región.

Colombia Rural

Margarita Varón Perea maneja los hilos de una entidad que proporciona servicios profesionales de consultoría en actividades asociadas con la tenencia de la tierra y contribuye a consolidar derechos sobre los predios rurales de los campesinos más pobres. Su organización, además, trabaja en un proyecto de rediseño de políticas públicas para hacer del campo una fuente de ingresos más equitativa en esta época de posconflicto.

Los Chagualos

Tatiana Martínez Mejía es una de las jóvenes que están al frente de la reserva natural de la sociedad civil Los Chagualos, en Tuluá, Valle del Cauca. Utilizan métodos participativos e incluyentes con las personas del sector. “Trabajamos por la conservación desde la educación ambiental, la investigación y la producción sostenible. Contribuir en la construcción de entornos de paz y convivencia ciudadana con participación comunitaria es nuestro propósito”, dice ella.

Distrito Cafetal

María Ximena Cediel Calle está liderando la transformación de un parador turístico de Zipaquirá (Cundinamarca), que recupera los sabores y las tradiciones colombianas, usando frutas nativas y distintas variedades de café. El proyecto apoya a los pequeños productores locales usando ingredientes de granjas orgánicas. Distrito Cafetal tiene más de 40 productos de café y helados. María trabajó anteriormente como educadora en el Sena y tiene una licenciatura en gastronomía de La Salle University.

Inversiones Rice

Simon Ríos es el cofundador de Inversiones Rice, una organización que les brinda una dieta balanceada a personas sin hogar y de bajos ingresos. La idea de Ríos es la creación de jardines hidropónicos de autoconsumo para fines domésticos y comerciales en la ciudad. Tiene una licenciatura en diseño gráfico.

OAOA

Érika Varela Escorcia es la directora de OAOA, una compañía que se caracteriza por fomentar el consumo consciente de alimentos saludables colombianos. “Ofrecemos variedad de snacks y golosinas saludables, 100 % locales y naturales”, señala Escorcia.

Planes Bogotá

Miguel Suárez es el fundador de un revolucionario sitio web para la reserva de clases y actividades alternativas en la ciudad que permiten divertirse y aprender algo de forma fácil y económica. La plataforma redefine la búsqueda de nuevas experiencias y ofrece combos de actividades culturales y deportivas ilimitadas por $15.000 o $30.000. Además, no se necesita imprimir nada: el usuario se registra y hace el pago digital.

Mundo Sin Límites

Adriana Cristina Prieto Moreno es la fundadora de una organización que brinda experiencias académicas internacionales más accesibles para los jóvenes. Su proyecto busca crear vínculos entre instituciones educativas en el extranjero y las personas que buscan aprender un nuevo idioma.

Melisfera SAS

Jennifer Reimert es la fundadora de la empresa que produce las mejores mieles del país, proyecto que tiene énfasis en la sostenibilidad ambiental y social, fomenta el desarrollo de productores locales y protege la conservación de las abejas.

Corposur

Estefanel Gutiérrez Pérezis es la cabeza de una organización que se dedica a proporcionar programas de habilidades y servicios de apoyo adaptados a las necesidades específicas y las realidades económicas de las comunidades afros en la parte sur de Barranquilla. En el pasado Estefanel obtuvo la beca Martin Luther King Jr.

Neoland

Juan Camilo Herrera es el dueño de una empresa que crea productos con caucho 100 % reciclado. El proyecto busca encontrar maneras de reducir la cantidad de desperdicios de neumáticos y llantas de carros y así disminuir los problemas ambientales y la contaminación de la región a través de nuevos usos y nuevos diseños. Herrera tiene una licenciatura en finanzas de la Hult International Business School.

Acción Pública

Cristian Gil Sánchez es fundador de un laboratorio que usa el diseño y la tecnología para promover la acción y las intervenciones ciudadanas y facilitar la interacción entre la gente y el Gobierno. Acción Pública toma los datos de distintas entidades y los transforma en contenidos como infografías y visualizaciones innovadoras que se distribuyen de forma gratuita entre la ciudadanía.

Sabor Pacífico

Yovy Aragón Hurtado es el líder de una compañía que produce y comercializa bebidas ancestrales para preservar la cultura y tradiciones de estos productos nativos. Sabor Pacífico elabora y comercializa los productos del Pacífico sur y norte colombiano. El enfoque es persistir y ampliar la tradición y cultura a través de bebidas como el viche, materia prima para la producción de todos los productos, como cocteles y aperitivos.

SMS Stereomatic

Katherine Villa es la creadora de Stereomatic Estudios, un proyecto de Medellín que busca fomentar el talento artístico de jóvenes en situación de pobreza o vulnerabilidad a través de la promoción digital de sus proyectos musicales. El propósito es convertirse en una plataforma de oportunidades de negocio para descubrir nuevos cantantes y proyectarlos en el mercado musical internacional.

Lingglo

Daniel Uriel Ventura Caceres es el cerebro detrás de una plataforma web que conecta a estudiantes de escuelas públicas de colombia con otras del exterior para fomentar el aprendizaje de enguas extranjeras

Pespektiva 360

Juan Camilo Infante Barón trabaja en una empresa que usa realidad virtual, fotografía y video 360 para dar a conocer instalaciones y destinos turísticos en distintas regiones del país y del mundo. “Queremos dar a conocer un mundo interactivo en 360 grados. Trabajamos a diario para encontrar nuevas formas de eliminar barreras físicas y crear experiencias que nos transporten a donde soñamos. Por esto, nos llena de satisfacción saber que en el último año hemos logrado virtualizar más de 300 espacios en Colombia y en el exterior”, aseguró Infante.