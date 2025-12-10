Logo El Espectador
Los precios al consumidor aceleran su crecimiento en China

China ha lidiado por años con un débil consumo interno, una prolongada crisis de su sector inmobiliario, y los persistentes efectos de la pandemia del covid-19 sobre el sentimiento de los consumidores.

Agencia AFP
10 de diciembre de 2025 - 11:38 a. m.
En una señal de las continuas dificultades, el índice de precios al productor (IPP) -que mide el costo de los bienes salidos de las fábricas- cayó 2,2% en noviembre, según datos de la ONE.
Foto: AFP - PEDRO PARDO
Los precios al consumidor aumentaron en noviembre en China a su ritmo más acelerado desde febrero de 2024, tras un largo período de presión deflacionaria, según cifras oficiales divulgadas el miércoles.

El índice de precios al consumidor, un indicador clave de la inflación, subió 0,7% interanual en noviembre, según la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

La variación estuvo acorde con una proyección de la agencia financiera Bloomberg y superior al 0,2% de octubre.

“La expansión (...) fue impulsada principalmente por un cambio, de declive a aumento, en los precios de los alimentos”, explicó el estadístico de la ONE, Dong Lijuan, en un comunicado.

China ha lidiado por años con un débil consumo interno, una prolongada crisis de su sector inmobiliario, y los persistentes efectos de la pandemia del covid-19 sobre el sentimiento de los consumidores.

En una señal de las continuas dificultades, el índice de precios al productor (IPP) -que mide el costo de los bienes salidos de las fábricas- cayó 2,2% en noviembre, según datos de la ONE.

La baja fue ligeramente mayor que la caída de 2% proyectada por Bloomberg y que el declive de 2,1% de octubre.

El IPP chino ha estado en territorio negativo por más de tres años, en un reflejo de la débil demanda y la sobreoferta mundial de productos fabricados en China.

Por Agencia AFP

Sandra Carranza(4604)Hace 4 horas
Corrijan ese titular! Que horror , no pasaron por el colegio ? Lo mínimo en un periódico es tener buena Ortografía.
Chotis76(33546)Hace 4 horas
¡¡¡Error horrible de grafía!!! Señoritos periodistas y redactores: aprendan a usar los correctores ortográficos.
