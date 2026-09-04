Los precios al productor frenan en agosto mientras el agro mantiene presión

Las papas subieron 129 %, mientras la minería cayó en agosto, si se compara con el año pasado. Foto: David Campuzano

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La presión de los precios antes de llegar al bolsillo de los colombianos se moderó en agosto. El Índice de Precios al Productor (IPP) de la producción nacional registró una variación de 0,76 %, por debajo del 3,91 % reportado un año atrás, según el más reciente informe del DANE.

La cifra es especialmente relevante por un motivo puntual: la inflación. Si bien el IPP no mide qué tanto se movieron los precios para el consumidor, sino para el productor, este indicador sirve como una señal sobre las presiones que, más adelante, podrían trasladarse a otros eslabones de la economía. Una especie de termómetro antes de que el precio llegue a la caja registradora.

Sin embargo, el promedio esconde diferencias importantes.

La agricultura fue el único sector con una variación superior a la media, al registrar un aumento de 6,80 %. La industria, en cambio, tuvo una variación de 0,26 %, mientras que la minería registró una caída de 6,59 %.

Papas y frutas suben, mientras otros productos agrícolas caen

Dentro de los productos que más aumentaron sus precios se encuentran las frutas de pepita y de hueso, con una variación de 22,07 %, y las papas, cuyo precio se disparó 129,82 %.

En cambio, los precios se precipitaron en las zanahorias y nabos, con una caída de 54,13 %, así como los plátanos, con ua reducción de 22,68 %.

¿Cómo se han movido los precios para los productores en 2026?

Al observar exclusivamente el año corrido, el panorama cambia.

La variación de los precios al productor de la producción nacional fue de 2,95 % hasta agosto, frente a una caída de 0,49 % en el mismo periodo del año pasado. Esto representa una diferencia de 3,44 puntos porcentuales.

En este caso, la agricultura y la pesca registraron el mayor aumento, con una variación de 9,45 %. Le siguió la minería, con 7,25 %, mientras que la industria prácticamente permaneció estable, con una variación de apenas 0,03 %.

Así, el resultado deja una señal mixta para la inflación: la presión general de los precios al productor se ha moderado frente a un año atrás, pero algunos productos agrícolas siguen registrando aumentos considerables. Y, como suele ocurrir con la economía, el promedio cuenta una historia ordenada que los precios individuales se encargan de complicar.

Preguntas rápidas

¿Qué es el IPP y por qué importa?

El IPP mide la variación de precios para el productor; sirve como termómetro de presiones que pueden trasladarse luego al consumidor.

¿Significa esto que la inflación bajará?

No necesariamente: la presión promedio se moderó, pero aumentos puntuales en productos agrícolas pueden presionar la inflación de alimentos.

¿Qué productos afectan más la canasta?

Las papas y ciertas frutas muestran subidas fuertes; si se mantienen, pueden encarecer la canasta básica localmente.

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