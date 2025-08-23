Los precios de vivienda nueva se desaceleraron: ¿oportunidad para compradores?

Si se revisa la información desagregada, se encuentra que el valor promedio de los apartamentos nuevos subió un 2,01 %, mientras que el de las casas aumentó un 4,15 %. Foto: cortesía

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que, para el segundo trimestre del año, el Índice de Precios de la Vivienda Nueva (IPVN) registró un incremento del 2,10 % frente al periodo de referencia anterior (enero - marzo del presente año).

Aunque los precios siguen creciendo, los mismos se han desacelerado, pues la cifra consolidada en el segundo trimestre del año es 1,36 puntos porcentuales más baja que la registrada en el primer trimestre de 2025.

No obstante, el DANE detalla que el más reciente dato es superior, en 0,08 puntos porcentuales al observado en el mismo periodo de 2024, cuando se ubicó en 2,02 %.

Para tener una referencia, el dato más bajo consolidado en los últimos cinco años fue el del cuatro semestre de 2021, cuando el índice subió 1,52 %; en contraste, el más alto fue precisamente el del primer trimestre de este año con un 3,46 %.

Si se mira la información desagregada, se encuentra que el valor promedio de los apartamentos nuevos subió un 2,01 %, mientras que el de las casas aumentó un 4,15 %.

Lo que muestra el año corrido (enero - junio) es que la variación en el precio de la vivienda ha sido del 5,63 % frente al cierre de 2024. Este resultado es superior en 0,91 puntos porcentuales al registrado en el mismo periodo del año anterior, por lo que se puede decir que, si bien en el segundo trimestre se consolidó una mejoría, el peso del primer tiempo de 2025 fue determinante.

Estas no son noticias alentadoras para los millones de hogares que en Colombia sueñan con tener casa o apartamento nuevo, y más cuando la oferta de subsidios se ha volcado principalmente al que ofrecen las cajas de compensación familiar.

Finalmente, si se revisa el comportamiento anual de este indicador, el DANE precisa que “durante el segundo trimestre de 2025, la variación promedio del precio de venta de la vivienda nueva experimentó un aumento de 10,02% frente al mismo trimestre del año anterior. Este resultado significa una disminución de 0,89 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre de 2024, cuando se evidenció un incremento de los precios de 10,91%”.

Por ciudades, y en su variación anual, Neiva fue la única que registró un retroceso en los precios de las viviendas nuevas, el cual fue de -6,06 %. Las que más consolidaron incrementos fueron: Pasto (14,92 %), Popayán (13,26 %), Cali (12,51 %), Cundinamarca (12,22 %) y Cúcuta (12,14 %).

Por estratos socioeconómicos, los mayores incrementos suelen experimentaros los hogares de recursos más bajos. Como se ilustra en la siguiente tabla:

