Los precios del petróleo caen ante expectativas de nuevas negociaciones con Irán

El aumento de la tensión en julio provocó un nuevo estallido de los precios. Foto: Archivo

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Los precios del petróleo registran una fuerte caída este lunes en los mercados asiáticos, tras dos noches consecutivas sin ataques estadounidenses en Irán, lo que deja la puerta abierta a nuevas negociaciones.

Hacia las 02H30 GMT, el Brent del mar del Norte, referencia internacional para el petróleo, cedía 3,61% a 93,29 dólares el barril.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, caía 4,18% a 85,59 dólares.

Según el embajador de Washington ante la ONU, Mike Waltz, Donald Trump está dando “un poco de margen” a la vía diplomática con Irán.

Tras dos semanas de bombardeos estadounidenses en Irán, no se ha registrado ningún nuevo ataque desde la noche del viernes.

El mercado refleja la esperanza de una tregua que permita el regreso de la navegación en el estrecho de Ormuz, hoy prácticamente bloqueado y bajo control iraní.

Este paso estratégico permite habitualmente el transporte de una quinta parte del petróleo y del gas licuado que se consume diariamente en el mundo.

Un segundo foco de inquietud se ha sumado en el mercado con el bloqueo marítimo de los puertos saudíes, decidido por los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán.

El protocolo de acuerdo firmado el 17 de junio por Washington y Teherán había permitido que los precios se desplomaran, con el Brent cotizándose entonces apenas por encima de los 70 dólares.

El aumento de la tensión en julio provocó un nuevo estallido de los precios.

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