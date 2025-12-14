Los problemas con los aranceles en insumos de la confección y el calzado 

USD 239 millones fue la cifra de importaciones de hilados entre enero y septiembre de este año. / Getty Images Foto: Getty Images

Dos decretos que eliminan los aranceles para materias primas e insumos textiles y de calzado tienen a varios sectores de la industria colombiana hilando en diferentes direcciones. Mientras que los confeccionistas, principales beneficiados con la medida, celebran la decisión del presidente Gustavo Petro, los hilanderos y algodoneros advierten graves consecuencias para sus respectivos eslabones.

El primero, el Decreto 1184, deja sin gravamen a 37 partidas arancelarias por dos años con países con los que Colombia no tiene Tratado de Libre...