Economía
Los problemas con los aranceles en insumos de la confección y el calzado 

Dos recientes decretos del Gobierno modificaron el esquema de aranceles para insumos de la industria textil, dejándolos en cero. La medida ha sido recibida con reacciones contrarias: hay quienes la aplauden, pero también hay alertas por el impacto que puede tener en la industria local. ¿De qué se trata la polémica y cómo puede afectar el bolsillo de los consumidores?

Lucety Carreño Rojas
14 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
USD 239 millones fue la cifra de importaciones de hilados entre enero y septiembre de este año. / Getty Images
Dos decretos que eliminan los aranceles para materias primas e insumos textiles y de calzado tienen a varios sectores de la industria colombiana hilando en diferentes direcciones. Mientras que los confeccionistas, principales beneficiados con la medida, celebran la decisión del presidente Gustavo Petro, los hilanderos y algodoneros advierten graves consecuencias para sus respectivos eslabones.

El primero, el Decreto 1184, deja sin gravamen a 37 partidas arancelarias por dos años con países con los que Colombia no tiene Tratado de Libre...

Comunicadora social de Uninpahu, vinculada a El Espectador desde 2016. Periodista de moda y negocios. Directora de El Hilo, el formato audiovisual de moda de EE.@LucetyClcarreno@elespectador.com
