Los problemas con los aranceles en insumos de la confección y el calzado 

Dos decretos que eliminan los aranceles para materias primas e insumos textiles y de calzado tienen a varios sectores de la industria colombiana hilando en diferentes direcciones. Mientras que los confeccionistas, principales beneficiados con la medida, celebran la decisión del presidente Gustavo Petro, los hilanderos y algodoneros advierten graves consecuencias para sus respectivos eslabones.
El primero, el Decreto 1184, deja sin gravamen a 37 partidas arancelarias por dos años con países con los que Colombia no tiene Tratado de Libre...
Lucety Carreño Rojas
