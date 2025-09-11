Los puertos de Colombia movilizaron más de 85 millones de toneladas en seis meses

Colombia aumentó en más de un 19 % la cantidad de toneladas movilizadas en sus puertos. Foto: EFE - FAZRY ISMAIL

Cifras de la Superintendencia de Transporte muestran que, de enero a junio del presente año, los puertos colombianos movilizaron 85,4 millones de toneladas de carga.

Esto se traduce en un incremento de más del 19 % si se compara con lo consolidado para el mismo tiempo de 2024, cuando las toneladas portuarias se contaron en 70,9 millones.

La entidad precisa que la región Caribe es la que lidera esta hazaña logística, pues en la mencionada ventana de tiempo logró mover 72,3 millones de toneladas, lo que le da una participación del 84,7 %. Le sigue la región Pacífico, con 11,7 millones de toneladas (13,7 %).

Por su parte, los puertos de Turbo, Santa Marta y San Andrés fueron los que registraron un mayor crecimiento porcentual, ya que sus exportaciones repuntaron un 45,9 %; 29,3 % y 8,1 %, respectivamente.

“En términos de importaciones, Turbo duplicó su volumen con un aumento del 109%, mientras que Buenaventura y Santa Marta crecieron 26% y 24,9% respectivamente. Además, 6.456 buques arribaron al país, un incremento del 14% frente al mismo periodo de 2024; Cartagena concentró el 38,9% de esos arribos”, detalló la superintendencia.

Se estima que las sociedades portuarias movilizaron 2,9 millones de TEUS (un TEU equivale a un contenedor de 20 pies), lo que equivale a 24,8 millones de toneladas de carga.

La Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. lideró con 1,2 millones de TEUS (43,5%), seguida de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena con 550 mil TEUS (19,2%).

“Estos resultados confirman que Colombia está fortaleciendo su infraestructura portuaria y avanzando hacia una mayor competitividad logística, generando empleo y dinamizando la economía. La modernización de nuestros puertos y la apuesta por una movilidad sostenible son pilares de este Gobierno para conectar mejor al país con el mundo,” afirmó la ministra de Transporte, Mafe Rojas.

