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Los retos en materia energética que asumirá Noemí Arboleda, designada ministra de la cartera

La próxima ministra de Minas y Energía deberá enfrentar tensiones entre seguridad energética, fenómeno de El Niño, decisiones clave sobre petróleo y gas y un debate abierto sobre el fracking.

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Redacción Economía
14 de julio de 2026 - 06:15 p. m.
Imagen de referencia.
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Foto: Getty Images/iStockphoto - Alberto Masnovo

La cartera de Minas y Energía ya tiene designada a la próxima ministra, para cuando comience el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Se trata de María Noemí Arboleda Arango, quien cuenta con experiencia en el sector.

Arboleda Arango es ingeniera electricista de la Universidad Nacional, especialista y magister en Distribución y Trasmisión de Energía. El mandatario resaltó que “fue una de las primeras mujeres en ocupar cargos de liderazgo en el sector energético colombiano”.

Actualmente se desempeña como gerente general de...

Por Redacción Economía

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