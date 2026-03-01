La IA complica los viejos riesgos de la privacidad en Internet

Foto: Shutterstock / Alexander Supertramp - Gartner estima que, para 2026 el 30% de las empresas habrá automatizado más de la mitad de sus actividades de red basándose en IA. / Cortesía
Este mes, un juez federal dictaminó que las conversaciones de un hombre con el chatbot Claude de Anthropic no estaban protegidas por el privilegio abogado-cliente, aunque había utilizado el chatbot con el fin de prepararse para hablar con abogados.
Hace dos semanas, Ring, el fabricante de timbres con cámara propiedad de Amazon, provocó indignación generalizada cuando emitió un anuncio en el Supertazón que mostraba cómo podía utilizarse la inteligencia artificial para encontrar perros perdidos. Los detractores no tardaron en señalar que también...
Por Brian X. Chen | The New York Times
