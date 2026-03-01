Publicidad

La IA complica los viejos riesgos de la privacidad en Internet

La cadencia constante de noticias relacionadas con la privacidad de los consumidores plantea interrogantes sobre si la IA ha expuesto la información personal de la gente más que antes.

Brian X. Chen | The New York Times
01 de marzo de 2026 - 11:45 p. m.
Foto: Shutterstock / Alexander Supertramp - Gartner estima que, para 2026 el 30% de las empresas habrá automatizado más de la mitad de sus actividades de red basándose en IA. / Cortesía

Este mes, un juez federal dictaminó que las conversaciones de un hombre con el chatbot Claude de Anthropic no estaban protegidas por el privilegio abogado-cliente, aunque había utilizado el chatbot con el fin de prepararse para hablar con abogados.

Hace dos semanas, Ring, el fabricante de timbres con cámara propiedad de Amazon, provocó indignación generalizada cuando emitió un anuncio en el Supertazón que mostraba cómo podía utilizarse la inteligencia artificial para encontrar perros perdidos. Los detractores no tardaron en señalar que también...

Por Brian X. Chen | The New York Times

