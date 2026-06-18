Sectores que sostienen la economía colombiana en lo que va de 2026: ¿qué pasa con el agro?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del DANE registró en abril de 2026 un crecimiento anual de 3,34 %, impulsado principalmente por las actividades de servicios, que crecieron 4,58 % frente al mismo mes del año anterior. En lo corrido del año, la economía colombiana acumula un avance de 2,46 %, por encima del 1,86 % registrado en el mismo periodo de 2025.

Los sectores que jalan

El mayor empuje vino de las actividades terciarias, es decir, los servicios. Según Daniel García, economista senior de DAVIbank, hay al menos tres factores detrás de ese resultado.

El primero es el gasto de la Registraduría en preparación a las elecciones presidenciales de 2026. El segundo, una mejor generación eléctrica gracias a la temporada de lluvias que mejoró la capacidad de entrega de energía a principios de año. El tercero, el buen desempeño del comercio, “especialmente de los servicios de entretenimiento, que siguen impulsados por dos factores: la confianza al consumidor que todavía sigue fuerte a pesar del entorno incierto y una apreciación de la tasa de cambio en los últimos meses que abarata las importaciones de bienes durables como son los vehículos y los electrodomésticos”.

El comercio minorista, por su parte, creció 14,9 % anual en abril, según un análisis de Investigaciones Económicas de Bancolombia sobre los resultados del ISE. Las ventas subieron en 15 de los 16 segmentos, con cifras sobresalientes en libros y papelería (134,8 % anual), vehículos y motocicletas (49,8 %) y equipos de informática y telecomunicaciones (28,2 %).

Los sectores que frenan

El panorama es distinto en las actividades primarias. La agricultura, ganadería, minería y explotación de canteras retrocedieron 2,35 % en abril frente al mismo mes de 2025.

Para García, “nuevamente la agricultura y la minería siguieron mostrando un comportamiento desfavorable”. En la misma línea, Investigaciones Económicas de Bancolombia indica que el retroceso de las actividades primarias respondería al débil desempeño de la minería, por cuenta de la menor extracción de carbón e hidrocarburos, así como al de la rama agrícola.

La industria manufacturera creció 2 % anual, pero con una dinámica moderada: solo 21 de los 39 subsectores registraron crecimiento en términos anuales. Investigaciones Económicas de Bancolombia destacó el sector automotriz como el de mejor desempeño, mientras que la fabricación de productos de caucho y la elaboración de chocolate fueron los más afectados.

El alojamiento acumuló su decimoquinto mes consecutivo en terreno negativo, con una caída de 5,7 % anual en sus ingresos. Según Investigaciones Económicas de Bancolombia, los ingresos reales del sector se ubican 6,2 % por debajo del promedio de 2019, y solo dos de las doce regiones del país registraron avances: la región Pacífica y Santander.

Proyecciones de crecimiento económico

Para DAVIbank, el dato de abril es consistente con su escenario base. García indicó que estos resultados “apoyan la postura del equipo económico de DAVIbank, en donde esperamos un crecimiento del 3 % para el segundo trimestre del año y de 2,4 % para todo el año 2026”.

El economista también señaló que este comportamiento “aliviana ligeramente las tensiones que pueden existir entre el crecimiento y la inflación y favorece un posible escenario de tasas terminales de al menos 12 % que se alcanzan entre las reuniones de junio y de julio de este año”.

Investigaciones Económicas de Bancolombia, por su parte, anticipa un sesgo a la baja en su expectativa vigente de crecimiento del PIB de 2,9 % para 2026, dado el desempeño acotado de las actividades primarias y secundarias.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.