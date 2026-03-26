Los seis aeropuertos del país que ampliarán su capacidad: ¿cuánto costarán?

Aeropuerto José María Córdova. Imagen de referencia. Foto: Aeropuerto José María Córdova

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El Gobierno anunció un plan de modernización aérea en seis aeropuertos del país, con una inversión de $167.000 millones. Las intervenciones buscan ampliar capacidad, mejorar la operación y responder al aumento de pasajeros, con el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, como principal frente de obra.

Según el Ministerio de Transporte, el plan también contempla intervenciones en Medellín, Montería, Carepa, Quibdó y Corozal.

En esos puntos se ejecutarán obras en pavimentos, infraestructura y condiciones de seguridad aérea. La cartera agregó que se trata de trabajos que no se realizaban desde hace más de una década y que ahora se reactivan en medio del crecimiento del número de viajeros.

Rionegro, el principal frente

En el caso del aeropuerto José María Córdova (que sirve a Medellín), la meta es ampliar la capacidad de la terminal de 11 millones a 17 millones de pasajeros al año. Además, se proyecta pasar de 24 a 38 operaciones por hora, en respuesta al aumento de la demanda. Solo en 2025, esa terminal movilizó a más de 13,6 millones de pasajeros.

El proyecto en Rionegro tendrá una inversión superior a COP 164.000 millones y un tiempo de ejecución de 12 meses.

Según la ANI, allí se adelantarán 11 obras integrales con 15 intervenciones, entre ellas cambios en el área de check-in, la plataforma, los filtros de seguridad, una nueva sala remota nacional, una nueva sala de reclamo de equipaje remoto nacional y un nuevo centro de conexiones.

Entre las intervenciones más relevantes está la construcción de una nueva sala de espera en el primer piso, que elevaría el área a 2.150 metros cuadrados y tendría seis puertas de embarque. También se ampliará el check-in con 24 posiciones adicionales, al pasar de 56 a 80 módulos. A eso se suma una nueva plataforma de parqueo de aviones, con seis posiciones más de operación remota, para optimizar los tiempos de la terminal.

Las obras también incluyen reconfiguraciones en las zonas de inmigración y emigración, adecuaciones en salas de espera, la construcción de un nuevo edificio de equipajes y la adquisición de tecnología para el manejo y control del equipaje.

La apuesta del Gobierno

“Cada vez más colombianos están volando y nuestra infraestructura tiene que estar a la altura de esa realidad. Con esta inversión estamos ampliando capacidad, mejorando la experiencia de los viajeros y fortaleciendo la conectividad del país”, aseguró la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

El presidente de la ANI, Óscar Torres Yarzagaray, dijo que “Colombia viene experimentando un incremento de turistas gracias a su estrategia de promoción de país, que ha originado que las terminales aéreas alcancen sus límites de capacidad; para hacer frente y dar respuesta a las necesidades de los usuarios, arrancamos con una serie de mejoras, modernizaciones, adecuaciones y ampliaciones a las terminales aéreas concesionadas más importantes”.

La ejecución de las obras en las diferentes terminales, agregó el Ministerio, se hará a través del concesionario encargado y sin modificar el contrato vigente, que se mantiene hasta 2032.

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