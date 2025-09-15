Los servicios que registran un mayor aumento de ingresos en Colombia

A pesar de este positivo resultado, en general el balance del personal ocupado fue negativo. Tan solo 3 de los 18 subsectores consolidaron un repunte en esta materia. Foto: iStock

Este lunes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó los resultados de la Encuesta Mensual de Servicios, la cual muestra la evolución que han tenido los diversos rubros que conforman este renglón de la economía.

Según el reporte, en julio el subsector que registró una mayor variación anual de sus ingresos nominales fue el de actividades administrativas y de apoyo de oficina, con un crecimiento del 18,3 %.

Le siguen:

🟢Actividades de empleo, seguridad e investigación privada (16,5 %)

🟢Publicidad (15,3 %)

🟢Almacenamiento y actividades complementarias al transporte (13,6 %)

🟢Salud humana privada sin internación (13 %)

🟢Desarrollo de sistemas informáticos (11,5 %)

🟢Correo y servicios de mensajería (10,2 %)

🟢Educación superior y privada (9,4 %)

🟢Telecomunicaciones (8,7 %)

🟢Salud humana privada con internación (8,3 %)

🟢Restaurantes, catering y bares (7,9 %)

🟢Actividades profesionales, científicas y técnicas (6,6 %)

🟢Actividades de edición (6,6 %)

🟢Inmobiliarias, alquiler de maquinaria y equipo (2,5 %)

🟢Call Centers (0,3 %)

Tres subsectores registraron caídas en sus ingresos nominales

🔴Otros servicios de entretenimiento y otros servicios (-2,5 %)

🔴Actividades de programación y transmisión, agencias de noticias (-4,5 %)

🔴Producción de películas cinematográficas y programas de televisión (-4,7 %)

A pesar de este positivo resultado, en general el balance del personal ocupado fue negativo. Tan solo 3 de los 18 subsectores consolidaron un repunte en esta materia.

Los sectores que consolidaron una mayor caída en el número de personal ocupado fueron telecomunicaciones (-8,1 %); actividades profesionales, científicas y técnicas (-6,2 %); producción de películas cinematográficas y programas de televisión (-3,4 %) y actividades de edición (-3,1 %).

Los tres que lograron un repunte fueron almacenamiento y actividades complementarias al transporte (2,6 %); actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades (2,2 %) y salud humana privada sin internación (1 %).

