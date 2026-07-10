Los terremotos en Venezuela abrieron una ventana exportadora para Colombia

Fotografía de archivo fechada el 25 de septiembre de 2022 que muestra a un hombre mientras carga un mercado por el Puente Internacional Simón Bolívar, Cúcuta, norte de Santander (Colombia). La frontera que une Colombia con Venezuela. Foto: EFE - RAYNER PEÑA R

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Dos terremotos consecutivos sacudieron Venezuela el 24 de junio y dejaron un país que todavía intenta entender la magnitud del daño.

Viviendas destruidas, hospitales atendiendo en toda su capacidad, comunidades sin agua ni servicios básicos hacen parte del paisaje tras la emergencia. ¿Cómo podría Colombia apoyar en la reconstrucción de Venezuela?

Analdex, la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia, publicó este viernes un análisis que identifica 99 productos donde la oferta colombiana puede responder a lo que Venezuela necesita importar tras los terremotos, con un potencial estimado de USD 2.842 millones en el corto plazo. Alimentos, medicamentos y materiales de construcción encabezan esa lista.

El nuevo potencial del comercio con Venezuela

En primer lugar, hay que decir que el potencial milmillonario que estimó el gremio solo mide la “coincidencia comercial”, es decir, una estimación de los bienes que importa Venezuela y lo que Colombia ya exporta al mundo.

De ahí que los USD 2.842 millones son una estimación y materializarlos en contratos reales dependen de una larga lista de condiciones que deben alinearse, como la disponibilidad de divisas en el país vecino, asegurar medios de pago, tener en cuenta costos logísticos, permisos sanitarios, así como evaluar restricciones que puedan derivarse de las sanciones internacionales a las cuales Venezuela sigue sujeta.

En ese sentido, Analdex cruzó los 250 principales bienes importados por Venezuela con los 250 principales exportados por Colombia, normalizó todo bajo la misma clasificación arancelaria y conservó solo los productos con valores positivos en ambos flujos. De ese cruce salieron las 99 partidas con mayor potencial.

Lo que Colombia tiene para ofrecer

El bloque más grande en términos de potencial es el de alimentos. Aceites de soya y palma, azúcar, arroz, lácteos, conservas de atún, preparaciones de panadería y confitería suman un potencial de USD 764,4 millones en 22 productos. Su ventaja frente a otros sectores es la demanda estable, pues son bienes de consumo diario que permiten pensar en un abastecimiento continuo hacia Venezuela.

Vehículos, autopartes y maquinaria van de segundo con USD 579,2 millones: camiones, motocicletas, neumáticos, baterías, electrodomésticos, transformadores, tableros de control y grupos electrógenos.

Como lo ilustra el análisis de Analdex, después aparecen químicos, aseo y cosméticos con USD 383,7 millones, donde entran desde detergentes y jabones hasta herbicidas y pinturas. Plásticos y empaques suman USD 288,2 millones en resinas, bolsas, botellas y láminas. El bloque energético y de combustibles, aunque solo tiene dos productos, registra USD 231,3 millones, y Analdex advierte que esa cifra subestima el potencial real ligado a la reactivación petrolera venezolana. Textiles, confecciones y papel cierran la lista con un potencial de USD $133,8 millones.

El siguiente cuadro resume el análisis sectorial de Analdex sobre las oportunidades de exportación de Colombia hacia Venezuela en el corto plazo:

Sector Productos Importaciones VE Exportaciones COL Potencial simple Participación Agroalimentos, bebidas e insumos alimentarios 22 USD $1.152,1 millones USD $1.603,0 millones USD $764,4 millones 26,9 % Vehículos, autopartes, maquinaria y equipo 22 USD $1.394,2 millones USD $1.060,0 millones USD $579,2 millones 20,4 % Químicos, aseo, cosméticos y cuidado personal 16 USD $383,7 millones USD $1.087,1 millones USD $383,7 millones 13,5 % Plásticos, empaques y petroquímica 13 USD $355,9 millones USD $603,0 millones USD $288,2 millones 10,1 % Salud, farmacéuticos e insumos médicos 4 USD $275,7 millones USD $436,3 millones USD $263,7 millones 9,3 % Energéticos y combustibles 2 USD $1.197,1 millones USD $2.282,1 millones USD $231,3 millones 8,1 % Construcción, infraestructura y dotación del hogar 12 USD $210,1 millones USD $309,5 millones USD $197,7 millones 7 % Textil, confecciones, papel y otras manufacturas 8 USD $161,9 millones USD $196,5 millones USD $133,8 millones 4,7 %

Los terremotos cambian el orden

En condiciones normales, alimentos y maquinaria dominarían cualquier agenda exportadora hacia Venezuela. Pero tras lo ocurrido el 24 de junio, las prioridades del país vecino ahora son otras.

Por ejemplo, el análisis de Analdex también tiene en cuenta productos de la salud. Solo cuatro subpartidas tienen unos USD 263,7 millones de potencial, los cuales son: medicamentos, antibióticos, instrumentos médicos y bienes de higiene esencial como pañales y toallas sanitarias.

El segundo es construcción e infraestructura, con USD 197,7 millones. Estructuras metálicas, tubos, grifería, cables eléctricos, generadores, pinturas y adhesivos conforman este grupo de insumos necesarios para reparar viviendas, reponer redes y adecuar espacios temporales mientras Venezuela se recupera.

“Tras la captura de Nicolás Maduro en enero es posible una ‘normalización’ en el comercio entre los dos países. Venezuela va a necesitar toda una serie de bienes más allá de los esenciales, más ahora después del doble terremoto; todo el tema de construcción, va a requerir abastecimiento por parte de otros países y Colombia debe estar allí ayudando”, aseguró Javier Díaz, presidente de Analdex.

¿Qué acuerdos comerciales continúan vigentes con Venezuela?

El Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial AAP.C No. 28 lleva vigente desde 2012 y fue profundizado en 2023, cuando se incorporaron y ajustaron preferencias para sectores como petroquímica, papel, materiales de construcción, vidrio, cosméticos, lácteos, aceites, harinas y azúcares. Es decir, Colombia y Venezuela ya tienen un marco negociado que reduce barreras arancelarias en varios de los sectores que hoy resultan más urgentes para la reconstrucción.

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