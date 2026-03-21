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Los timonazos de EE. UU. en medio de la escalada global del precio del petróleo

El crudo sigue imparable por cuenta de la guerra en Irán, que ha realizado varios ataques contra infraestructura energética en el Golfo Pérsico. En medio de este escenario, el gobierno Trump ha tenido que maniobrar por caminos impensados para tratar de inyectarle calma a los mercados petroleros. Los resultados de esta estrategia son inciertos.

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Redacción Economía, con información de agencias
21 de marzo de 2026 - 02:00 a. m.
La terminal de gas natural licuado (GNL) más grande del mundo, Ras Laffan (Catar), fue atacada por misiles iraníes.
La terminal de gas natural licuado (GNL) más grande del mundo, Ras Laffan (Catar), fue atacada por misiles iraníes.
Foto: EFE - HANNIBAL HANSCHKE

El petróleo cerró las negociaciones de este viernes sumando una nueva cresta al haber alcanzado los USD 112,19, un alza de 3,26 % frente al valor de cierre del jueves.

Como desde las últimas semanas, la cotización internacional de este producto va cabalgando los caballos de la guerra en Irán, que para este punto no tiene un horizonte claro de resolución bajo prácticamente ningún ángulo.

El transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita aproximadamente una quinta parte del petróleo crudo y el gas natural...

Por Redacción Economía, con información de agencias

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