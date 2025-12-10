Luis Fernando Mejía renuncia a la dirección de Fedesarrollo

Luis Fernando Mejía dejará su cargo el 31 de diciembre. Foto: El Espectador - José Vargas

Este miércoles, la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) anunció que su director ejecutivo, Luis Fernando Mejía, presentó la renuncia a su cargo.

En el comunicado, el Consejo Directivo señaló que aceptó la renuncia, la cual se hará efectiva a partir del próximo 31 de diciembre.

“El Doctor Mejía cierra un ciclo de siete años al frente de la institución, convirtiéndose en el director con mayor tiempo de permanencia en los 55 años de historia de Fedesarrollo. Durante su administración, Fedesarrollo consolidó su liderazgo como el principal centro de investigación económica del país y uno de los principales de Latinoamérica con una producción sostenida de estudios de alta calidad en áreas estratégicas de la política económica y social”, comunicó Fedesarrollo.

Para la organización, son múltiples las contribuciones que ha hecho Mejía durante estos años. Entre estas destaca la incidencia y el liderazgo técnico que lo ha caracterizado, lo cual le ha permitido a la organización participar de importantes hitos de la economía colombiana, como lo fue la reactivación de la economía tras la pandemia, además de los análisis a las recientes reformas estructurales.

“Sus aportes fueron fundamentales en decisiones de política pública como los ajustes a múltiples reformas tributarias, y más recientemente a las reformas pensional y laboral”, añadió Fedesarrollo.

A Mejía también se le reconoce el posicionamiento nacional e internacional que le ha dado a la organización, pues Fedesarrollo ocupó el primer lugar en Centro y Suramérica en el Global Go To Think Tank Index de la Universidad de Pensilvania, y se posicionó consistentemente como una de las organizaciones más admiradas de Colombia por cerca de 1.400 líderes de opinión.

También impulsó la internacionalización de la entidad mediante la fundación de la Red de Centros de Pensamiento de las Américas (CEPAS), convirtiéndose en su primer vicepresidente.

“El Consejo Directivo expresa su profundo agradecimiento a Luis Fernando Mejía por su dedicación, liderazgo y compromiso con la misión de Fedesarrollo durante estos siete años. Su gestión deja a la institución fortalecida financieramente, posicionada como líder nacional y regional, y con un equipo humano de primer nivel preparado para continuar contribuyendo al desarrollo de Colombia”, comunicó Fedesarrollo.

Para la selección del nuevo director ejecutivo, el consejo de la organización iniciará pronto el proceso de selección. El rigor será clave en esto para mantener los estándares de excelencia técnica e independencia en Fedesarrollo.

