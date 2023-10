Luz verde para el Presupuesto General 2024 en el Congreso: ¿qué viene ahora?

En la Cámara mayor del Congreso de la República, con 62 votos por el sí y 12 por el no, fue aprobada la ponencia del proyecto que define el Presupuesto General 2024. Foto: El Espectador - Mauricio Alvarado Lozada

Este miércoles 18 de octubre, el Presupuesto General de la Nación 2024 tuvo su segundo y último debate en el Congreso de la República. A lo largo del día, las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes estuvieron votando artículo por artículo de este proyecto que, a grandes rasgos, aclara las cuentas del Estado para el próximo año.

El Presupuesto General 2024 contempla un monto total de $502,6 billones y, aunque su distribución todavía puede ser modificada, la ponencia del proyecto precisa que $308,1 billones irán a gastos de funcionamiento, $94,5 billones al pago del servicio de la deuda y $100 billones a inversión. Como porcentaje del PIB, el presupuesto total equivale a 29,6 %. Además, los ministerios de Educación, Salud, Defensa y Hacienda son las carteras con los mayores recursos asignados para 2024.

Entre otros cambios realizados por el Gobierno, la financiación del Presupuesto General 2024 incluirá un “recaudo mejorado” de la DIAN, que realizaría una gestión para cobrar $15 billones de pesos a evasores. En palabras de Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, “la DIAN debe hacer inteligencia tributaria, que hoy no hace, y que debería hacerla porque está dentro de sus funciones. Debe haber absoluta coordinación entre la DIAN y el Ministerio de Hacienda”.

Además, el proyecto incluye proyecciones como un crecimiento de la economía del 1,8 % para 2023 y 1,5 % para 2024.

¿Qué viene ahora?

El Presupuesto General, que tuvo un paso exitoso tanto en las Comisiones Económicas del Congreso como en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, tiene hasta el 20 de octubre para ser aprobado.

Cabe resaltar que el tránsito del Presupuesto General 2024 en el Congreso empezó en septiembre de este año, cuando las Comisiones Económicas del legislativo aprobaron el proyecto. De ahí, pasó a las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes, donde fue aprobado este miércoles.

Una vez culminados los dos debates, el Presupuesto General 2024 recibió el visto bueno del legislativo y solo falta la firma del presidente Gustavo Petro para que entre en vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.

La votación en el Senado

En la Cámara mayor del Congreso de la República, con 62 votos por el sí y 12 por el no, fue aprobado el texto de la ponencia del proyecto que define el Presupuesto General 2024. De ahí en adelante, los congresistas empezaron a deliberar sobre cada uno de los artículos de este documento.

#PlenariaSenado | Con 62 votos por el SI y 12 por el NO ha sido aprobada la proposición con la que termina el informe de ponencia del proyecto que define el presupuesto General de la Nación para el 2024. pic.twitter.com/rrglXvP4c2 — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) October 18, 2023

Seguidamente, la plenaria del Senado aprobó en bloque los artículos sin proposición. Estos son los puntos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89 y 90.

Durante las deliberaciones, el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, presentó una ponencia alternativa al Presupuesto General 2024. En esta, el congresista pidió que se tuvieran en cuenta una serie de variables que harían “insostenible” el presupuesto solicitado por el gobierno, a la par que lanzó una advertencia sobre la “lenta ejecución presupuestal” que se ha tenido para este año. “Este Gobierno tiene el 40 % del presupuesto para gastar en tres meses”, dijo.

Así mismo, Uribe resaltó que el presupuesto que se busca para 2024 es $80 billones más alto que el aprobado para 2023. Sin embargo, asegura que el Gobierno no ha tenido la capacidad de generar esos $80 billones adicionales, por lo que considera que no se debería aprobar un presupuesto que tiene recursos que no se encuentran garantizados.

Sobre esto hay que recordar que, según lo planteado por el Ministerio de Hacienda, unos $14,5 billones se buscan gestionar mediante la resolución de arbitramentos tributarios, es decir, de acciones de cobro en las que el Estado resultará favorecido. También se estima que mediante una gestión antievasión, la DIAN recaudará otros $13,5 billones.

El debate también contó con la intervención del director de Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Andrés Mauricio Velasco, quien recordó que lo responsable en este tipo de discusiones es que todo ingreso permanente (como lo es el Presupuesto General de la Nación) debe estar financiado por ingresos permanentes.

Aunque resaltó las intenciones del Gobierno por acelerar los tiempos relacionados a estos litigios tributarios, no considera que estas fuentes de recursos se encaminen a este tipo de gastos permanentes, pues no dejan de ser activos que se obtienen por una única vez. En la misma línea, Velasco advirtió que bajo ese modelo se corre el riesgo de que a futuro se tenga que recurrir a deuda pública para satisfacer los mencionados recursos una vez se agoten.

Dentro de los artículos con proposiciones, el punto 42 fue aprobado sin cambios. Así mismo, la modificación al artículo 3 fue negada y se mantiene como se estipula en la ponencia del Gobierno.

Hacia las 5:45 p.m. de este miércoles, la plenaria del Senado dio por terminado el debate con la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2024.

Al término del debate en el Senado, Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, se refirió al Presupuesto General: “un presupuesto que aumenta la inversión en sectores como educación, salud, agricultura. Honramos las deudas, aunque se nos disparan. Pasamos de cerca de $70 billones en atención a deuda a $104 o $105 billones, creo que hubo un manejo complejo, yo no lo comparto. Pero tenemos que asumirlo: deudas a corto plazo que se hicieron y que vamos a responder”.

Así le fue al proyecto en la Cámara

El inicio del debate en la Cámara, para segundo debate del PGN 2024, estaba citado para las 8:00 a. m., aunque arrancó sobre las 9:40 a. m. Durante más de tres horas, los representantes hablaron de los cambios que tuvo el documento entre el primer y segundo debate y demás asuntos expuestos por el informe de ponencia.

Entre los reclamos de los congresistas, estos se refirieron a los presupuestos de algunas regiones y proyectos (Quindío, Meta, Tolima, San Andrés y Providencia, Calle del Cauca, Atlántico, entre otros), así como del monto “bajo” para el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Sobre la 1:45 p.m., la Cámara aprobó el informe de ponencia con 113 votos a favor y 34 en contra.

En primer lugar, se abordaron los artículos: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Se trata de los puntos del primer capítulo de la ponencia sin proposiciones en contra. La votación se realizó sin intervenciones previas y se aprobó con 108 congresistas que votaron “sí” y 28 “no”.

Seguidamente, la Cámara de Representantes continuó con la votación de tres artículos correspondientes al capítulo 3 de la ponencia del Presupuesto General de la Nación y que no tienen proposiciones: los puntos 28, 29 y 30. Estos fueron aprobados con 108 votos por el “sí” y 27 por el “no”.

La discusión avanzó con el Capítulo 4, sobre las vigencias futuras que plantea el proyecto de ley. La Cámara aprobó los artículos 31 y 32 tal y como vienen en la ponencia.

A continuación, la plenaria aprobó, con un total de 114 votos afirmativos y 28 negativos, un bloque de artículos conformado por los puntos 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86 y 89, correspondientes al capítulo 5, disposiciones varias, del proyecto de ley.

El Presupuesto General 2024 continuó su tránsito en la Cámara de Representantes con los artículos con proposiciones no avaladas: 46, 76, 77 y 87. Estos puntos fueron aprobados tal y como vienen presentados en la ponencia.

A su turno, los artículos 42 y 83 fueron aprobados como los presentó el Gobierno. En este punto, la Cámara ya había aprobado más de 80 artículos del Presupuesto General 2024. Le siguieron los artículos 3, 88, 90 y 2 que fueron votados positivamente por la mayoría de los congresistas de la cámara baja.

Hacia las 7:30 p.m. de este miércoles 18 de octubre, con 105 votos por el “sí” y 21 votos por el “no”, la Cámara de Representantes dio por terminado el debate con su visto bueno al Presupuesto General 2024.

Los puntos más polémicos

El director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), Andrés Velasco, manifestó durante las deliberaciones en el Congreso que las fuentes de financiación del Presupuesto General podrían llegar a crear gastos estructurales por medio de ingresos no estructurales y que podrían llevar a un incumplimiento de la regla fiscal.

Entre tanto, los recortes en los recursos para los rubros de ciencia y tecnología, cultura y ambiente fueron una constante crítica al proyecto presentando por el Gobierno.

La representante Julia Miranda, del Nuevo Liberalismo, señaló que “nos preocupa muchísimo el aumento del Presupuesto al sector ambiente. La ministra ha argumentado al Minhacienda que no necesita más presupuesto porque tiene recursos de inversión sin ejecutar. Sin embargo, el llamado urgente es a que se fortalezcan las instituciones del sector ambiental y para ello necesitan presupuesto de funcionamiento”.

Miranda, quien se desempeñó como directora de Parques Naturales de 2004 al 2020, argumentó que esta entidad necesita, por lo menos, “el doble de funcionarios para cumplir su misión y no tiene el presupuesto para hacerlo”.

Frente a la polémica por los recursos destinados a la ciencia, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, comentó que “en el Presupuesto Bianual de Regalías hay un apartado especial para ciencia, innovación y tecnología que compensa de alguna manera lo que ocurre en el Presupuesto Nacional, porque es un apartado que es cerca del 10 %, más de $3 billones, que es casi tres veces lo que tiene el Ministerio y que es para ciencia, innovación y tecnología”, señaló Velasco.

