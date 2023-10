A la Contraloría le preocupa que renegociar el TLC con EE. UU. termine por anularlo

Algunas de las ofertas de empleo en Estados Unidos expiran el 30 de junio y otras se extienden hasta el 17 de julio. Foto: Getty Images

La Contraloría General de la República se pronunció frente a la intención de Gobierno de renegociar el tratado de libre comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos.

El vicecontralor en funciones de contralor, Carlos Mario Zuluaga Pardo, resaltó la importancia de mantener, sostener y evaluar los tratados. Y consideró importante que, para las dinámicas del fortalecimiento de la economía y de la productividad, se piense en ampliar y diversificar los tratados con el resto del mundo.

“Hay que valorar los avances y los resultados que han tenido los TLC en materia de impacto económico. Si el Gobierno tiene el interés de replantearlo, tiene que hacerlo sobre la base de las expectativas y la orientación que tenga de crecimiento, pero debe reconocer en qué elementos fortalecen la economía”, expresó.

La preocupación de la entidad es que una renegociación termine en una anulación del tratado y que la misma pudiera tener efectos sobre el número de empleos que genera y sobre aquellos sectores de la economía que se encuentran engranados.

“Hay es que reconocer dónde hay situaciones de mejora de los tratados de comercio, no solo con Estados Unidos sino con Europa, y qué es lo que se debe replantar y renegociar”, subrayó Zuluaga. Y añadió que están de acuerdo que hay que fortalecer la soberanía nacional, la soberanía alimentaria, la mano de obra y producción nacional.

Los logros del TLC con Estados Unidos

Para el vicecontralor un hito trascendental del acuerdo con EE. UU. es que el país ha tenido un aumento significativo en las exportaciones no relacionadas con minería y energía hacia allí, con un crecimiento del 34,25 %. Además de un crecimiento promedio anual de las importaciones del 4,7 % desde su entrada”.

Resaltó también que el análisis de las importaciones provenientes de Estados Unidos hacia Colombia ha revelado una disminución en los costos de acceso a insumos, materias primas y bienes intermedios, lo que ha contribuido a un incremento en la productividad de la industria nacional.

Otros aspectos que destaca son:

Inversión extranjera directa: Estados Unidos invirtió en 2022 US$4.976 millones. Es el país con la mayor inversionista, representa el 29,2 % del total.

Turismo: EE. UU. también tiene el mayor flujo de visitantes a Colombia, ya que su dinámica turística representa el 23,4 % de los visitantes totales.

Por eso, Zuluaga considera que es importante mantener una coherencia entre las políticas comerciales, garantizando un ambiente propicio para el comercio y la inversión a largo plazo.

Otras perspectivas del acuerdo

Sobre el mismo tema, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, dijo que “como el mundo cambia, nosotros tenemos que cambiar o nos cambian. Eso opera en materia comercial. Tenemos que tener claro que no pueden existir desequilibrios entre los inversionistas y los estados”.

El ministro agregó que están planteando renegociaciones, no revisiones de ciertos tratados de protección de inversiones, pero en defensa de la naturaleza y los derechos equilibrados entre los estados y los inversionistas.

“Salir a decir que se va a ‘renegociar’, no es el término adecuado y eso crea confusión. Después salen y dicen No, no, es ‘revisar’, pero el daño está causado”, expresó, por su parte, el presidente ejecutivo de Analdex, Javier Díaz.

Débil regulación frente al comercio electrónico

Zuluaga Pardo destacó el papel fundamental que ha logrado el Comercio Electrónico o E-commerce en el intercambio de bienes y servicios, fenómeno que ha permitido superar las barreras geográficas, con un acceso al mercado internacional las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Sin embargo, llamó la atención sobre la débil regulación jurídica frente a este tema, que en su concepto requiere un reajuste normativo.

Durante el año 2022, la Contraloría realizó 28 auditorías, pero en lo que va del año este número se ha incrementado a 51.

Además, en el primer semestre de 2023, se auditó un presupuesto total de $3,5 billones para los siete sujetos de control más relevantes, lo que resultó en la identificación de 121 hallazgos administrativos. Al comparar el primer semestre de 2023 con la totalidad del año 2022 en términos de hallazgos fiscales, se observa un aumento significativo del 86,4 %, pasando de $19,700 millones a $140,882 millones.

