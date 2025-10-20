A pocos meses de cerrar el año, ¿en qué va la ejecución del presupuesto nacional?

Si se compara el porcentaje de ejecución que Colombia ha logrado para el mes de septiembre desde el año 2000, las cifras del observatorio muestran que en 2025 la nación se encuentra ligeramente por debajo del promedio, que es 59 % (recuerde, este año va en 58,7 %). Foto: CRISTIAN GARAVITO / EL... - Cristian Garavito / El Espectador

La ejecución del presupuesto es fundamental para el funcionamiento del Estado y el desarrollo del país. En 2025, el Presupuesto General de la Nación (PGN) fue aprobado por COP 523 billones, pero tras varias modificaciones y adiciones alcanzó los COP 525,8 billones, una cifra que refleja la magnitud del gasto público proyectado para este año.

Su ejecución es clave, porque cada peso que no se invierte representa una obra retrasada, una vía que no se construye o una ayuda económica que no llega a quienes la necesitan, solo por mencionar algunos ejemplos.

Recientemente, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana presentó un análisis sobre los reportes de ejecución que se han publicado con corte al 30 de septiembre. Esto deja un claro panorama de lo que resta para el último trimestre del año.

El PGN ha comprometido COP 357,9 billones, lo que se traduce en un 68,1 %. Cuando se habla de compromisos se refiere al primer paso de la ejecución del gasto, es decir, el dinero que separan las diversas entidades del Estado para destinarlo a un fin específico.

El siguiente paso, que son las obligaciones, se cuentan en COP 313,8 billones, lo que implica un 59,7 %. Aquí es cuando la entidad reconoce formalmente la deuda con el contratista encargado de entregar un bien o prestar un servicio.

Finalmente está el pago, el cual se cuenta en $312,8 billones, es decir, el 59,5 % del total de los recursos que tiene la nación para ejecutar en 2025. Aquí es cuando efectivamente el dinero sale del tesoro y llega a la cuenta del contratista o beneficiario.

Si no se tiene en cuenta el servicio a la deuda, al cierre de septiembre la nación alcanzó una ejecución del 58,7 %.

Para entender mejor esto, hay que recordar que el PGN se destina a gastos funcionamiento, servicio de la deuda e inversión.

En la primera de estas categorías, el observatorio detalla que es el rubro de mayor peso en el presupuesto. Para este año cuenta con COP 329,3 billones, de los cuales se han ejecutado COP 208,1 billones, es decir, el 63,2 %.

“Dentro de este, las transferencias concentran cerca de tres cuartas partes del gasto (74,2%), con una ejecución del 64,6%, impulsadas por los giros a pensiones, aseguramiento en salud y educación superior pública. El gasto de personal avanza al 63,9%, mientras que la adquisición de bienes y servicios llega al 48,3%.”, puntualizó el observatorio.

El servicio de la deuda es el segundo bloque más grande del PGN. Su ejecución ha sido del 63,2 % sobre una apropiación de COP 112,6 billones. La deuda interna es la que agrupa la mayor parte de los gastos, con una ejecución del 73,1 %, mientras que la externa llega al 52, 5 %.

Finalmente está la inversión. De los COP 84 billones apropiados para este año, la obligación ha demandado COP 34,5 billones, lo que se traduce en un 41,1 %.

“Si bien sigue siendo el rubro más rezagado, el avance de 2025 supera en varios puntos los registros de los dos años anteriores, cuando la ejecución apenas superó el 35%. Ahora, pasemos a los datos de ejecución por sectores del PGN”, señala el observatorio.

Este ha sido el avance de la ejecución por sectores

💊 Salud y protección social: 71,3 %

🎓 Educación: 70,7 %

🔬 Ciencia, tecnología e innovación: 67,0 %

⚖️ SIVJRNR (Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición): 65,0 %

⚡ Minas y energía: 65,0 %

🛡️ Defensa y Policía: 64,5 %

⚖️ Fiscalía: 63,9 %

🏛️ Congreso de la República: 61,8 %

🚻 Igualdad y equidad: 61,2 %

🔍 Organismos de control: 58,7 %

⚖️ Rama judicial: 58,3 %

🌎 Relaciones Exteriores: 56,8 %

🧠 Inteligencia: 56,1 %

🏭 Comercio, industria y turismo: 53,9 %

🌱 Ambiente y desarrollo sostenible: 53,8 %

💼 Trabajo: 52,7 %

💻 TIC (Tecnologías de la información y las comunicaciones): 51,6 %

⚖️ Justicia y del derecho: 49,7 %

🎭 Cultura: 49,7 %

🏘️ Vivienda, ciudad y territorio: 49,4 %

👷 Empleo público: 49,0 %

🕊️ Inversión social y reconciliación: 47,7 %

📊 Información estadística: 40,0 %

🏠 Interior: 38,4 %

🌾 Agricultura y desarrollo rural: 38,4 %

📈 Planeación: 38,4 %

💰 Hacienda: 38,1 %

⚽ Deporte y recreación: 37,6 %

🪪 Registraduría: 32,4 %

🚛 Transporte: 31,0 %

🏛️ Presidencia de la República: 22,1 %

Si se compara el porcentaje de ejecución que Colombia ha logrado para el mes de septiembre desde el año 2000, las cifras del observatorio muestran que en 2025 la nación se encuentra ligeramente por debajo del promedio, que es 59 % (recuerde, este año va en 58,7 %).

Para tener una mejor referencia hay que entender que la ejecución más baja consolidada para un mes de septiembre se dio en el año 2000, con un 45,5 %, mientras que la más alta fue en el año 2018, con un 63,8 %.

“La velocidad de ejecución ha venido recuperándose a partir de junio acercándose a niveles observados en años previos a elecciones. Las restricciones impuestas por la Ley de Garantías Electorales podrían estar impulsando la velocidad en la ejecución”, añade el observatorio.

En cuanto al rezago presupuestal (dinero del presupuesto que no se ejecuta en el tiempo previsto) acumulado al cierre de 2024 ascendió a COP 62,6 billones. Con corte a septiembre, se habían pagado COP 49,1 billones de estos.

“Estos pagos corresponden principalmente a compromisos de inversión y funcionamiento que no habían completado su ciclo presupuestal, y su ejecución contribuye a reducir la acumulación de obligaciones pendientes en el tiempo. El último trimestre del año concentra los mayores desafíos para la política fiscal. En medio del deterioro del balance y la suspensión temporal de la regla fiscal, la velocidad de ejecución del presupuesto adquiere una importancia especial”, explica la academia.

