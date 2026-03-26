Aerolíneas, otras afectadas por la guerra en Oriente Medio: alertan mayores costos

Los trabajadores reabastecen de combustible un avión de PT Garuda Indonesia en el aeropuerto internacional Soekarno-Hatta en Yakarta, Indonesia. Foto: Bloomberg - Dimas Ardian

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La guerra en Medio Oriente también le está pasando cuenta de cobro a las aerolíneas. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) advirtió que el conflicto en esa zona y el cierre del estrecho de Ormuz han encarecido y vuelto más volátil el combustible para aviones, un rubro que representa el 29,1 % de los costos operativos de las aerolíneas en América Latina y el Caribe, según cifras presentadas por el gremio a 2024.

Según el más reciente boletín de IATA Colombia (de marzo de 2026), los precios del combustible han subido “hasta un 200 % en algunos mercados” y el problema no es solo el nivel que alcanzan, sino la dificultad de anticipar cambios bruscos e impredecibles.

Para el gremio, ese comportamiento complica la gestión comercial de las compañías aéreas, porque los costos aumentan antes de que los ingresos puedan ajustarse.

Un costo difícil de anticipar

La IATA advirtió que el golpe para las aerolíneas no está solo en que el combustible suba de precio, sino en la dificultad de anticipar esos movimientos. El gremio dijo que cuando el ‘jet fuel’ aumenta su cotización de forma repentina, los costos operativos suben antes de que los ingresos puedan ajustarse, lo que reduce la capacidad de reacción de las compañías y termina comprimiendo sus márgenes.

Y es que, en episodios de crisis, como los de 2008, 2020 y 2022, el alza del combustible llevó los márgenes de la industria a cero o incluso a terreno negativo, como lo resalta la IATA.

En contraste, entre 2015 y 2019, en un entorno de precios más predecibles, las aerolíneas lograron adaptarse y sostener márgenes operativos positivos, cercanos al 7 %.

Para Paula Bernal, country manager de IATA Colombia, el problema tiene un impacto directo sobre la estructura de costos del sector. “Los costos de las aerolíneas son altamente variables y están determinados por los cambios en el precio del combustible, los impuestos y la mano de obra. En particular, los costos del combustible dependen en gran medida de las variaciones en el precio del barril de petróleo a nivel global”, afirmó.

La volatilidad del jet fuel

El boletín también señala que los precios del combustible de aviación pueden seguir la cotización del crudo Brent (referencia global) en el largo plazo, pero que en momentos de tensión de mercado sus precios pueden volverse aún más volátiles.

La IATA indicó que la brecha entre el precio del crudo y el del jet fuel refinado se amplió en episodios como la pandemia de 2020, la crisis energética de 2022 y la actual crisis en Oriente Medio.

Además, la organización explicó que el reciente repunte en el costo del combustible no es solo regional, sino global, y lo relacionó con presiones persistentes asociadas a conflictos geopolíticos y a una capacidad limitada de refinación.

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