Aranceles recíprocos de Trump comenzarían esta semana

El presidente Donald Trump dijo que planea comenzar su ofensiva arancelaria recíproca con “todos los países”, acallando las especulaciones de que podría limitar el alcance inicial de los aranceles que se darán a conocer el 2 de abril.

“Empezaríamos con todos los países, así que veamos qué pasa”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.

Trump tiene previsto lanzar los llamados aranceles recíprocos el 2 de abril, una pieza central de su plan para reequilibrar el comercio mundial e impulsar la industria manufacturera estadounidense, al tiempo que recauda pagos arancelarios para financiar sus prioridades de política interna, incluida una extensión de los recortes de impuestos de su primera administración y promesas fiscales adicionales hechas durante la campaña de 2024.

La Casa Blanca aún no ha detallado qué aranceles se aplicarán, cómo se calcularán o qué tendrán que hacer los países para conseguir las ansiadas exenciones. Trump también ha dicho que sus aranceles tendrán en cuenta las barreras no arancelarias de otros países, aunque no ha detallado cómo se harán esos cálculos. El gobierno tampoco ha especificado cuándo entrarán en vigor estos nuevos aranceles.

“Vamos a ser mucho más amables de lo que ellos fueron con nosotros, pero es una cantidad de dinero sustancial para el país”, dijo.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo este mes que la próxima acción de la administración Trump se centraría en lo que él llamó los “15 sucios”, un porcentaje de las economías mundiales que tienen aranceles sustanciales y otras barreras y que en conjunto representan “una gran cantidad de nuestro volumen comercial”. Aunque Bessent no los nombró, un informe de Bloomberg Economics muestra que 15 socios comerciales de EE.UU., nueve de los cuales están en Asia, representan en conjunto más del 75 % de todas las importaciones estadounidenses y también se incluyeron en un documento reciente de la administración que invitaba a los comentarios públicos para identificar cualquier posible práctica comercial desleal.

La administración Trump ha señalado que los aranceles recíprocos de cada país podrían constituir el punto de partida de futuras negociaciones, una postura que ha hecho que los países se apresuren a ofrecer concesiones y a potenciar sus relaciones comerciales con EE.UU. Al mismo tiempo, Trump también ha dicho que pretende limitar las excepciones a su presión arancelaria.

