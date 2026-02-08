Argentina y EE. UU. firman un amplio acuerdo comercial que profundiza su alianza

El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibe al presidente de Argentina, Javier Milei, en la Casa Blanca, días después de que el Tesoro de EE.UU. finalizara un marco de swap cambiario por USD 20.000 millones con Argentina para ayudar a estabilizar su economía. Foto: Foto: Kevin Dietsch/Getty Images - Kevin Dietsch

Argentina y Estados Unidos firmaron el jueves un amplio acuerdo comercial, una victoria clave para el presidente Javier Milei, quien ha forjado estrechos vínculos con el presidente Donald Trump.

El acuerdo acelerará el impulso de Milei para abrir la economía de su país, el tercero más grande de Sudamérica, al reducir los aranceles recíprocos y ampliar las exportaciones de bienes clave, incluida la carne de vacuno argentina, que se ha convertido en un punto álgido para los ganaderos estadounidenses.

“Hoy la Argentina dio una señal clara al...