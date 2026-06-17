Arrancó la era Warsh en la Fed: su diagnóstico de una economía entre guerra e inflación

Kevin Warsh. Foto: EFE - WILL OLIVER

No había sorpresas previstas para este miércoles respecto a las tasas de interés en Estados Unidos, y finalmente no las hubo. Lo que nadie tenía tan claro era qué tanto (o qué tan poco) iba a decir Kevin Warsh y el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por su sigla en inglés) de la Reserva Federal al respecto.

Warsh, el nuevo presidente del banco central de Estados Unidos, presidió su primera reunión en la silla principal del FOMC con un panorama económico que no le da margen para hacer lo que muchos -especialmente el presidente Donald...