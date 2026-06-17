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Arrancó la era Warsh en la Fed: su diagnóstico de una economía entre guerra e inflación

Con la inflación en su punto más alto en tres años y una guerra que encareció el petróleo en todo el planeta, este miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos tomó su primera decisión bajo el mandato de Kevin Warsh: no tocar las tasas de interés. Pero las señales que dejó apuntan a que esa calma podría ser temporal.

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Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
17 de junio de 2026 - 11:00 p. m.
Kevin Warsh.
Kevin Warsh.
Foto: EFE - WILL OLIVER

No había sorpresas previstas para este miércoles respecto a las tasas de interés en Estados Unidos, y finalmente no las hubo. Lo que nadie tenía tan claro era qué tanto (o qué tan poco) iba a decir Kevin Warsh y el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por su sigla en inglés) de la Reserva Federal al respecto.

Warsh, el nuevo presidente del banco central de Estados Unidos, presidió su primera reunión en la silla principal del FOMC con un panorama económico que no le da margen para hacer lo que muchos -especialmente el presidente Donald...

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
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