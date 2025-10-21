Asofondos alerta que un decreto del Gobierno pondría en riesgo el ahorro pensional

Para Asofondos, este tema es de alto interés, pues el ahorro pensional debe ser concebido como de los colombianos, y cualquier política que se adelante debe guiarse por el principio de su mejor interés. Foto: Óscar Pérez

Un decreto anunciado por el Gobierno ha generado preocupación en la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos).

Como lo señala, la nueva norma podría poner límites a las inversiones que hacen los fondos de pensiones en el exterior con la intención de fortalecer las apuestas por la economía nacional.

El problema, detalla Asofondos, es que esa acción disminuiría la diversificación del portafolio que tienen estos fondos, lo cual pondría en riesgo las rentabilidades constantes que benefician a más de 19 millones de trabajadores que cotizan en las administradoras Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia.

Para Asofondos, este tema es de alto interés, pues el ahorro pensional debe ser concebido como de los colombianos, y cualquier política que se adelante debe guiarse por el principio de su mejor interés.

“Los fondos de pensiones han construido de manera diligente un portafolio ampliamente diversificado, bajo las mejores prácticas internacionales y en cumplimiento de nuestro principal deber hacia nuestros afiliados: incrementar su ahorro. Y es justamente esa diversificación la que nos ha permitido cumplirles. No olvidemos que los trabajadores son los dueños del ahorro que administramos”, señaló Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

La base económica en la que se sustenta esta afirmación es la teoría moderna de portafolios, desarrollada por Markowitz, así como las recomendaciones que hacen importantes organizaciones como la OCDE y el Banco Mundial.

La asociación también señala que los grandes fondos del mundo (como los de Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda), invierten buena parte de sus recursos en el exterior para reducir riesgos y aprovechar mejores oportunidades.

Uno de los mayores ejemplos es el caso canadiense, conde los “Big Nine” fondos de inversión mantienen cerca del 72 % de sus carteras invertidas en el exterior. En contraste, otras naciones que han limitado sus inversiones al mercado local, como Zimbabue y Ghana, han presentado pérdidas y una fuerte caída en la confianza de sus sistemas de pensiones.

“La evidencia habla por sí sola sobre los beneficios de dicha estrategia. Así, por ejemplo, de agosto de 2022 a septiembre pasado, los fondos de pensiones obligatorias registraron rentabilidades anuales entre 12% y 17%, lo que significa un acumulado de $164 billones en beneficios para los afiliados. Cabe precisar que estas cifras, reportadas a la Superfinanciera, superan, por amplio margen el nivel de la inflación y de los rendimientos locales”, agregó Velasco, al resaltar que los buenos resultados que se han logrado en los últimos diez años no hubieran sido posibles si la regulación hubiera exigido inversiones forzosas en Colombia.

Para ejemplificar lo anterior, Asofondos señala que un millón de pesos invertido en el actual modelo que maneja un portafolio moderado (con las inversiones en el exterior) hoy vale COP 2,37 millones, mientras que si solo se hubiera invertido en un portafolio local, esa cifra solo llegaría a los COP 1,48 millones.

“El mercado local presenta limitaciones estructurales de profundidad y liquidez, lo que impediría absorber flujos significativos de capital sin afectar los precios”, concluye Asofondos, al señalar que está abierta para tener acercamientos y trabajar por defender el interés de los trabajadores ahorradores.

