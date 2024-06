Asofondos responde ante las supuestas “jugosas ganancias” que tendrían las AFP

Foto de referencia. / Getty Images/iStockphoto Foto: Getty Images/iStockphoto - MicrovOne

La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) se refirió a algunas interpretaciones que han circulado y que han generado malentendidos y desinformación, tras la aprobación del proyecto de reforma pensional que presentó el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República.

Según explicó Asofondos, como quedó la reforma pensional, necesariamente el nuevo sistema implicaba un cambio en el sistema de comisiones de las AFP. “Hoy las comisiones de las AFP se basan en los flujos de cotizaciones de los trabajadores. Con el nuevo sistema, los flujos de estas cotizaciones se reducen en un 90 %, lo que haría de inmediato inviables a las administradoras de los fondos de pensiones en su labor esencial de administrar el ahorro pensional. Por esta razón, era imprescindible pasar de un sistema de comisiones, basado en flujos, a uno de activos bajo administración (saldo o stock)”.

Los expertos que analizaron la reforma pensional, dentro y fuera del Congreso de la República, explicó Asofondos, entendieron que este cambio de metodología era necesario para garantizar que las administradoras pudieran continuar prestando los servicios que la ley les asigna. “El objetivo de la reforma no era acabar con las administradoras. No sobra agregar que, con el nuevo sistema de comisión, el anterior modelo va a desaparecer en el tiempo, por lo cual, gradualmente, es una sustitución y no una suma de uno con otro”.

Por otro lado, los activos que administran actualmente las AFP son de $420 billones. Para efectos del nuevo sistema, desde un comienzo, Asofondos argumentó que el saldo de activos sobre el cual se debe cobrar no son los $420 billones, “como erróneamente se ha afirmado, sino un poco más de $200 billones, porque deben excluirse, principalmente, los ahorros de quienes están en régimen de transición y de quienes ya están pensionados”.

Así las cosas, a lo largo de la discusión de la reforma, Asofondos planteó que, dado el nuevo modelo de comisiones para que las remuneraciones de las AFP fueran adecuadas, “al menos, equivalentes a las del pasado para poder seguir con los servicios actuales, y el 0,7 % anual (sobre $200 billones en el primero año) permitiría seguir con el pago de todas las inversiones tecnológicas, operativas y de servicio, así como asegurar la sostenibilidad de las AFP”.

De acuerdo con Asofondos, es “falso” que las AFP vayan a recibir “jugosas ganancias” o que hayan guardado “silencio cómplice” frente a un texto que define un esquema que será insostenible fiscalmente, “pues no mejora la cobertura y condena a los jóvenes de hoy a asumir una cuenta impagable”.

Vale la pena mencionar que en 2023 Colpensiones cobró por la administración de 6.8 millones de afiliados, $1,2 billones, mientras que las cuatro AFP en total recibieron por el manejo del ahorro de 19 millones de afiliados $1,4 billones.

Los montos administrados por las AFP se reducirán gradualmente a lo largo del tiempo, a medida que las personas se vayan jubilando, sus saldos deberán trasladarse a Colpensiones; por esto, los ingresos de las AFP también se reducirán.

Asofondos también rechazó las afirmaciones sobre un supuesto “silencio cómplice” en la discusión de la reforma. “Desde hace dos años, hasta antes y después de aprobada esta iniciativa, desde el gremio manifestamos nuestras críticas en distintos escenarios, señalando problemas de fondo del proyecto, como su insostenibilidad fiscal, la destrucción del ahorro de los trabajadores, el efecto sobre los jóvenes, la pérdida de la heredabilidad de los recursos, entre otros temas”.

