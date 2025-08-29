No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Economía
Macroeconomía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Bajó el desempleo en Colombia: así luce el trabajo y las alertas que persisten

La tasa de desocupación del mes de julio fue la más baja en Colombia desde que se tiene registro. Sin embargo, el mercado laboral no he mejorado respecto a la brecha de género y la informalidad. Estos son los datos.

María Camila Ramírez Cañón
María Camila Ramírez Cañón
29 de agosto de 2025 - 11:06 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Cortesía

Los datos muestran que el país atraviesa un buen momento para la generación de empleo, pues el desempleo se redujo a 8,8 % la cifra más baja para un mes julio desde 2001 que es de cuando se tiene registro, de acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Además, la reducción anual del indicador fue de 1,1 %, pues en el séptimo mes de 2024 se registró un 9,9 %. Sin embargo, la cifra aumentó en comparación con junio de 2025, cuando registró 8,6 %.

Vínculos relacionados

CARF alerta por desfinanciamiento de $45,4 billones en el Presupuesto 2026
Daviplata se cae en plena quincena: ¿qué responde el banco?
¿Quiere comprar vivienda? Esto dicen los datos de precios y créditos en 2025

La población desocupada cayó a 2,3 millones, lo que...

María Camila Ramírez Cañón

Por María Camila Ramírez Cañón

@MCamilaRamirezCmcramirez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Economia

Desempleo

Trabajo

Mercado laboral

Empleo en Colombia

Trabajadores

Trabajo en Colombia

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar