Bajó el desempleo en Colombia: así luce el trabajo y las alertas que persisten

Los datos muestran que el país atraviesa un buen momento para la generación de empleo, pues el desempleo se redujo a 8,8 % la cifra más baja para un mes julio desde 2001 que es de cuando se tiene registro, de acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Además, la reducción anual del indicador fue de 1,1 %, pues en el séptimo mes de 2024 se registró un 9,9 %. Sin embargo, la cifra aumentó en comparación con junio de 2025, cuando registró 8,6 %.

La población desocupada cayó a 2,3 millones, lo que...