Banco Central Europeo mantiene las tasas de interés pero abre puerta a un alza en septiembre

La presidenta Christine Lagarde señaló que los riesgos sobre los precios se orientan al alza. Foto: EFE - RONALD WITTEK

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El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo este jueves sin cambios los tipos de interés en 2,25 %, pero abrió la puerta a un alza en la reunión de septiembre por el posible impacto en la inflación de la reanudación de las hostilidades en Oriente Medio.

“La incertidumbre sigue siendo alta y aún no se ha manifestado plenamente el impacto inflacionario de la crisis energética”, señaló el emisor de los 21 países de la zona euro, que afirmó que la junta de gobernadores está monitoreando de cerca la intensidad y la duración de este choque energético.

Por su parte, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, afirmó que los riesgos sobre la inflación se orientan al alza.

“El choque energético puede intensificarse y sus efectos en los precios y los salarios pueden ser más fuertes” de lo que se espera actualmente, declaró en una rueda de prensa.

“Cuanto más tiempo se mantengan altos los precios de la energía, más probable será que impulsen la inflación” a través de efectos indirectos, agregó.

La reanudación de la guerra en Oriente Medio entre Irán y Estados Unidos dejó casi paralizada la navegación por el estrecho de Ormuz, lo que restringe el comercio de hidrocarburos por una vía por donde transitaban una quinta parte de las exportaciones globales.

En su reunión anterior de junio, el BCE se convirtió en el primer gran banco central en subir las tasas tras el cierre casi total del estrecho de Ormuz, elevándolas 0,25 puntos porcentuales, hasta 2,25 %.

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