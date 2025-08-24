Bancos centrales del mundo están bajo presión ante datos de inflación y crecimiento

Powell afirmó que ahora existe un mayor riesgo de que el mercado laboral se tambalee, aunque persiste la preocupación por la inflación. Foto: EFE - SHAWN THEW

Un indicador clave de la inflación en Estados Unidos probablemente subió el mes pasado, lo que subraya el desafío que enfrentan el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y sus colegas para equilibrar el aumento de los precios y los riesgos crecientes en un mercado laboral frágil.

Se prevé que un informe publicado el viernes muestre que el índice de precios del gasto en consumo personal, excluyendo alimentos y energía —la medida preferida por la Fed para la inflación subyacente—, aumentó un 2,9 % en julio con respecto al año anterior. Este sería el ritmo anual más rápido en cinco meses. Mensualmente, se prevé que el denominado indicador subyacente suba un 0,3 % por segundo mes consecutivo.

En su intervención del viernes en la conferencia anual de la Reserva Federal en Jackson Hole, Wyoming, Powell afirmó que ahora existe un mayor riesgo de que el mercado laboral se tambalee, aunque persiste la preocupación por la inflación. Y si bien afirmó que los efectos del aumento de aranceles sobre los precios son “ahora claramente visibles”, también es razonable esperar que el impacto sea efímero.

Los inversores estarán atentos a los comentarios de los funcionarios de la Fed en eventos públicos la próxima semana para evaluar su interés en un recorte de tasas en septiembre. El gobernador Christopher Waller y los presidentes de los bancos regionales de la Fed, John Williams, Lorie Logan y Tom Barkin, tienen previstos intervenir.

Lo que dice Bloomberg Economics:

Esperamos la lectura más alta desde febrero. Y si la actividad económica cobra impulso, las empresas podrían trasladar más costos arancelarios a los consumidores. Esto aumenta el riesgo de que los próximos informes del IPC y del empleo de agosto no necesariamente respalden un recorte de tasas en septiembre.

Junto con los datos de inflación de julio, se prevé que el informe del viernes muestre el mayor avance en el gasto de los hogares en bienes y servicios desde marzo. Los economistas también analizarán los datos sobre la renta personal para evaluar la capacidad de los consumidores para seguir gastando, un factor clave del crecimiento económico.

El jueves, EE. UU. publica los datos revisados ​​del producto interior bruto (PIB) del segundo trimestre. Se prevé que el informe del PIB muestre que el consumo personal repuntó a un ritmo moderado tras un inicio lento en 2025.

Más al norte, las cifras del PIB del segundo trimestre de Canadá, publicadas el viernes, podrían mostrar los efectos negativos de la guerra comercial con EE. UU., justo cuando Ottawa ofrece una rama de olivo arancelaria al presidente Donald Trump. Bloomberg Economics prevé una caída de la producción ante el deterioro de la balanza comercial y la liquidación de inventarios. La mediana estima una disminución del 0,7 %.

Por otra parte, India también informa su PIB para el segundo trimestre, Corea del Sur y Filipinas fijan sus tasas de interés, y el informe Ifo de Alemania dará pistas sobre cómo las empresas de la mayor economía de Europa están respondiendo a la crisis comercial.

Asia

Es una semana importante para los bancos centrales y para la publicación de importantes datos que ofrecerán un primer vistazo a la actividad al comienzo de la segunda mitad del año.

El Banco de la Reserva de Australia publicó el martes las actas de su reunión de política monetaria de agosto, en la que las autoridades recortaron los tipos de interés por tercera vez en el ciclo actual. El Banco de Corea mantendrá los tipos en el 2,5 % el jueves, mientras que Filipinas probablemente reducirá su tipo de interés a un día en 25 puntos básicos, hasta su nivel más bajo en tres años.

Otras publicaciones importantes incluyen el PIB del segundo trimestre de India, donde la actividad probablemente se desaceleró a un ritmo del 6,6 %. China publicará sus ganancias industriales de julio tras la contracción del mes anterior.

Las cifras de inflación de Japón, incluyendo los precios al productor de servicios de julio y el IPC de Tokio, mostrarán si el crecimiento de los precios puede impulsar al Banco de Japón a recortar las tasas. La tasa de desempleo de Japón probablemente se mantuvo en el 2,5%.

Los datos de comercio y producción industrial de la región ofrecerán un panorama de la situación antes de la entrada en vigor del aumento de aranceles estadounidenses. Comienza con la actividad comercial de Tailandia el lunes, que probablemente mostrará una desaceleración respecto al ritmo vertiginoso de los últimos meses. Singapur y Taiwán informan sobre su producción industrial el martes.

Hong Kong publica las cifras comerciales de julio, que últimamente han estado muy activas en el principal centro de transbordo. Es probable que los datos del jueves muestren que la producción industrial de la India aumentó en julio.

Para cerrar la semana, Corea del Sur publica su producción industrial, que se prevé disminuya con respecto a junio, pero se acelere a lo largo del año. La actividad equivalente de Japón probablemente disminuyó por cuarta vez este año. Filipinas también publica sus cifras comerciales el viernes.

Australia publicará los precios al consumidor de julio, que probablemente mostrarán una recuperación, mientras que Nueva Zelanda tiene en la agenda informes sobre ventas minoristas y confianza empresarial.

Europa, Oriente Medio, África

El indicador Ifo de Alemania comenzará la semana con información sobre la reacción de las empresas al pacto comercial de Europa con EE. UU. A pesar de que muchos inversores se mostraron descontentos con el acuerdo, que impuso aranceles del 15 % a la mayoría de los productos, la actividad del sector privado repuntó inesperadamente en agosto, al acercarse el fin de una recesión de tres años en el sector manufacturero.

El jueves se publicará un informe sobre la reunión de política monetaria de julio del Banco Central Europeo, que probablemente pondrá de relieve el cada vez más complejo camino hacia una nueva bajada de tipos. En sus primeras declaraciones desde que se alcanzó el acuerdo comercial con el presidente Donald Trump, la directora del BCE, Christine Lagarde, afirmó que los gravámenes eran solo ligeramente peores que el escenario base y mucho menos perjudiciales que el que habían elaborado sus economistas.

Hablando en Jackson Hole el sábado, Lagarde dijo que el mercado laboral europeo ha demostrado ser sorprendentemente resistente .

Salvo que se produzcan sacudidas importantes en la economía, las autoridades responsables del BCE ven pocos motivos para reducir los costos de los préstamos cuando se reúnan en septiembre, dijeron a Bloomberg personas familiarizadas con el asunto.

Por otra parte, en Jackson Hole, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo que el Reino Unido enfrenta un “agudo desafío” para aumentar su tasa subyacente de crecimiento económico mientras la participación en la fuerza laboral siga siendo débil.

El viernes se publicarán las cifras de inflación de Alemania, Francia y España, las primeras desde la subida de los aranceles. Si bien el temor a una persistente infravaloración de los precios al consumidor parece haber disminuido últimamente, se prevé que la cifra francesa se mantenga por debajo del objetivo del 2% del BCE, en el 0,9%. Se prevé un ligero aumento de la inflación alemana y española.

Más allá de Europa, Nigeria publica su PIB el lunes y Egipto fija los tipos de interés el jueves, con analistas que prevén una reducción del 24 % al 23 %. Ese mismo día, Zambia también publicará su informe de inflación. El viernes se publicarán las cifras de precios al consumidor de Uganda y Kenia, mientras que Angola proporcionará una actualización sobre el desempeño de su economía.

América Latina

Brasil publica los datos de inflación de mediados de agosto, y la cifra intermensual del martes podría haber disminuido. Una lectura mensual negativa situaría la tasa anual por debajo del 5%, desde el 5,30% de mediados de julio.

El mensaje del Banco Central de Brasil ha sido consistente: esperar hasta el próximo año para cualquier flexibilización de la política monetaria. La inflación en Brasil ha estado por encima del objetivo desde finales de 2020, salvo un solo mes a mediados de 2023. Los analistas encuestados por el BCB no prevén que vuelva al objetivo antes de 2029.

La atención se desplaza entonces a México, donde el Banco de México publicará el viernes su informe trimestral de inflación.

Los analistas de México estarán muy atentos a la opinión de las autoridades sobre los datos de inflación quincenales, mucho más lentos de lo esperado, y los datos de producción del segundo trimestre revisados ​​a la baja. Las impredecibles políticas arancelarias estadounidenses ensombrecen las perspectivas del país, lo que plantea riesgos tanto al alza como a la baja para la segunda economía más grande de América Latina.

En Brasil, el gobierno informa sobre una serie de indicadores de deuda que siguen preocupando a los inversores de cara a las elecciones de 2026. En junio, Moody’s Ratings afirmó que es “difícil” prever mejoras antes de esa fecha.

Desde Chile, se publicarán seis datos distintos, entre los que destacan la producción de cobre y el desempleo. El crecimiento del empleo se ha estancado, ya que la tasa de desempleo se mantuvo en el 8,9% en junio.

México, Colombia y Brasil publicarán sus datos del mercado laboral de julio la próxima semana, y se espera que las lecturas principales se ubiquen en mínimos históricos o cerca de ellos.

