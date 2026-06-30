Un Gobierno que se va y otro que llega: Banrep enfrenta una de sus decisiones más delicadas

Banrep decide sobre las tasas en junio de 2026: qué decidirá la junta directiva, cómo está la inflación y qué viene para Colombia. Foto: Archivo

Las decisiones sobre tasas de interés suelen ser un momento clave en prácticamente cualquier economía. La de este martes, en manos del Banco de la República, llega en un punto de quiebre por cuenta de los factores en materia de política económica, pero también de política.

Si bien el Banco existe en un reino en donde la palabra independencia es un activo casi tan valioso como las reservas de oro de la Nación, la entidad no está exenta de una especie de injerencia por parte del Gobierno de turno mediante dos factores principales: el...