BMW recortará 8.000 empleos: qué dice esto de la crisis automotriz en Alemania

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El fabricante alemán quiere reducir personal sin recurrir a despidos directos, algo poco común en un sector donde los convenios laborales suelen blindar los puestos de trabajo. De ahí que opte por esta fórmula de salida voluntaria, que empezará en octubre y solo alcanzará a empleados de puestos administrativos y de oficina; quienes trabajan en las líneas de producción no entrarán en el plan, según indicó a la AFP una fuente interna de la compañía informada del proceso.

“La plantilla se reducirá finalmente en unas 8.000 personas de aquí a finales de 2027”, precisó esa misma fuente.

Detrás del anuncio hay seis semanas de negociación entre la junta directiva de BMW y el comité de empresa. La compañía emplea en total a unas 154.000 personas en todo el mundo.

La actualidad de BMW

Hasta ahora, BMW se consideraba ampliamente como la marca que mejor había capeado el temporal frente a sus rivales alemanes. El grupo decidió desde el principio mantener opciones de gasolina y diésel para sus clientes, lo que le evitó costosos cambios de estrategia mientras crecían sus ventas de vehículos eléctricos.

Pero el mes pasado emitió una sorprendente advertencia sobre beneficios, al señalar que el negocio en China estaba resultando incluso peor de lo esperado en medio de una feroz competencia y una economía débil. Las entregas de vehículos de BMW en ese país ya estaban el año pasado en su nivel más bajo desde 2017, y cayeron 30 % interanual en los tres meses hasta junio.

Los líos de la industria automotriz alemana

El plan de BMW no es un caso aislado. Volkswagen está sopesando hasta 100.000 recortes de empleo en sus diez marcas, Mercedes-Benz tiene su propio programa de bajas voluntarias y Porsche anunció esta semana un acuerdo con representantes laborales para eliminar 5.000 empleos hacia 2035, según Bloomberg.

Los fabricantes alemanes recortan gastos ante márgenes más estrechos en la venta de eléctricos, aranceles estadounidenses y una intensa competencia china, agravada ahora por lo que Bloomberg describe como presión adicional derivada de la guerra en Oriente Medio. La propia BMW decidió recientemente retirarse del Salón del Automóvil de París de este año mientras replantea sus prioridades.

“Los chinos también están ganando participación de mercado aquí”, dijo a Bloomberg Stefan Bratzel, director del Center of Automotive Management en Bergisch Gladbach. “El mandato claro para BMW y sus pares es volverse más ligeros, más eficientes y más rápidos”, agregó.

Horst Ott, dirigente de IG Metall en Baviera y miembro del consejo de supervisión de BMW, señaló a Bloomberg que la compañía está “respondiendo al derrumbe del mercado chino mientras trabaja para fortalecer la competitividad de sus sedes alemanas”, y aclaró que los convenios colectivos de la empresa se mantienen vigentes.

El director ejecutivo de BMW, Milan Nedeljkovic, quien asumió el cargo en mayo, anunció el programa de reducción voluntaria junto a los representantes del comité de empresa este miércoles, en una reunión con todo el personal, según Bloomberg. Las acciones de BMW subían hasta 1,9 % en Fráncfort tras el anuncio, aunque el título acumula una caída de más de un tercio en lo que va del año. La compañía tiene previsto publicar sus resultados del segundo trimestre este jueves.

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