Canadá le responde a Estados Unidos con entrada en vigencia de nuevos aranceles

Banderas de Estados Unidos y Canadá. Imagen de referencia. Foto: AFP - JEFF KOWALSKY

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Los aranceles de Canadá sobre una serie de productos de Estados Unidos entraron en vigor este martes. Se trata de represalias por las tarifas que le impuso Washington a finales de agosto, mientras se intensifica la guerra comercial entre ambos países.

Estos nuevos cobros del 15 %, 25 % y 50 % afectan a unos 20.000 millones de dólares (27.600 millones de dólares canadienses) en importaciones provenientes de Estados Unidos, que abarcan por ejemplo el acero, productos lácteos, artículos electrónicos y pulpa de papel.

El monto corresponde exactamente, según Ottawa, al de los productos canadienses afectados desde el 22 de agosto por recargos estadounidenses del 50 %.

El conflicto comercial entre los dos vecinos alcanzó una nueva dimensión desde la ruptura el 21 de agosto de las negociaciones con la Casa Blanca por parte del primer ministro canadiense, Mark Carney.

El ex banquero central acusó a Estados Unidos de haber querido imponer a su país un “mal acuerdo” de “condiciones injustas”, y de tener el objetivo de convertir a Canadá en una “filial” y “destruir” su industria, en particular la automotriz.

También justificó su postura por las condiciones fijadas por Washington sobre la lengua francesa, un tema políticamente sensible en Canadá.

Según Carney, el proyecto de acuerdo ponía en cuestión el lugar de los medios francófonos en línea y la obligación de un etiquetado bilingüe en los productos vendidos en Canadá.

La Casa Blanca lo negó, asegurando no haber convertido este tema en una “línea roja”.

Intercambio de críticas

Una reanudación de las negociaciones no está sobre la mesa y el cruce de críticas no ha cesado en las últimas dos semanas.

Donald Trump amenazó el lunes con atacar las ventas del fabricante aeronáutico canadiense Bombardier, antes de la entrada en vigor de la respuesta canadiense.

“¡NO MÁS VENTAS DE BOMBARDIER EN ESTADOS UNIDOS!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Los secretarios estadounidenses del Tesoro y de Defensa, Scott Bessent y Pete Hegseth, se habían burlado previamente del ejército canadiense, poniendo en duda la capacidad de su vecino para defenderse.

“No estamos en guerra con Canadá. ¿Cómo podríamos estar en guerra con Canadá? ¿Van a coger sus dos submarinos del centro comercial de Edmonton y lanzárnoslos?”, ironizó Bessent, al evocar una atracción que funcionó en el pasado en el oeste de Canadá.

Unos comentarios “indignos”, según Mark Carney, que instó a la administración Trump a cesar los “memes” y a dejar de “hacerse los duros”. “No es constructivo, pero es su democracia”, zanjó.

En tanto, Trump firmó un decreto para cambiar el nombre del lago Ontario, cuyas aguas comparten ambos países, por “lago América”. La movida desató una ola de protestas en Canadá.

El presidente estadounidense también amenazó a la industria automotriz, un sector clave en Canadá, con una subida de los aranceles del 25 % al 50 % a partir del 1 de enero.

Apoyado por la opinión pública canadiense, Carney está haciendo una apuesta económicamente arriesgada, dado que Canadá depende en gran medida de su gran vecino.

Cerca del 60 % de las importaciones de Canadá provienen de Estados Unidos y alrededor del 70 % de sus exportaciones se dirigen a ese país.

Para ayudar a los sectores afectados, su gobierno desbloqueó 7.500 millones de dólares canadienses (5.400 millones de dólares) para apoyar a las empresas.

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